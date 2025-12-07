  1. Ekonomim
Survivor 2026 kadrosu belli oldu mu? Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayımlanan ve çok izlenen Survivor’da yeni dönem başlıyor. TV8’in yarışma programlarına aşina olan izleyiciler şimdi de heyecanla Survivor’u bekliyor. Survivor 2026 ünlüler gönüllüler takımı

Survivor 2026 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2026 ünlüler gönüllüler takımı… Yayımlanan her yeni bölümüyle milyonları ekranlara kilitlemeyi başaran yarışma programı Survivor ekranlara geri dönüyor. Şimdiden yarışmanın fanları ünlüler ve gönüllüler takımlarını araştırmaya başladı.

SURVİVOR 2026 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Televizyon dünyasının merakla beklediği Survivor 2026 için geri sayım sürerken, Acun Ilıcalı sosyal medya hesapları üzerinden yarışmacı kadrosunu büyük ölçüde açıkladı. 7 Aralık 2025 itibarıyla, Ünlüler (Kırmızı Takım) ve Gönüllüler (Mavi Takım) kadroları netleşti ve iddialı isimler dikkat çekti.

Ünlüler Takımı'nda şarkıcı Bayhan, oyuncu Keremcem ve milli voleybolcu Meryem Boz gibi tanınmış simalar yer alıyor. Kadroyu ayrıca Dilan Çıtak, Mert Nobre ve Murat Arkın gibi güçlü isimler tamamlıyor.

Gönüllüler Takımı ise Engincan Tura, Eren Semerci, Ramazan Sarı ve Lina Hourich gibi yeni ve güçlü sporcularla iddialı bir ekip kurdu.

Yarışmanın Ocak 2026'nın ilk günlerinde başlaması beklenirken, Acun Ilıcalı'dan tam kadro ve kesin başlangıç tarihi ile ilgili son resmi duyurular bekleniyor. Yeni formatın "Ünlüler-Gönüllüler" olacağı bilgisi ise şimdiden heyecanı artırdı.

SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor 2026'nın kadrosunda yer alacağı kesinleşen ilk on isim ve kısa biyografileri şu şekilde;

İsim

Meslek/Tanındığı Alan

Doğum Tarihi/Yeri

Takım (Beklenen)

Bayhan

Şarkıcı

14 Mart 1980, Adana

Ünlüler/All Star

Dilan Çıtak

Şarkıcı

2 Aralık 1989, İstanbul

Ünlüler/All Star

Keremcem

Şarkıcı, Oyuncu

28 Aralık 1977, Muğla

Ünlüler/All Star

Mert Nobre

Eski Futbolcu, Teknik Direktör

6 Kasım 1980, Brezilya

Ünlüler/All Star

Serhan Onat

Oyuncu

27 Mayıs 1994, İzmit

Ünlüler/All Star

Meryem Boz

Milli Voleybolcu

3 Şubat 1988, Eskişehir

Ünlüler/All Star

Murat Arkın

Oyuncu

4 Mayıs 1975, İstanbul

Ünlüler/All Star

Deniz Çatalbaş

Oyuncu, Model

28 Şubat 1995, İstanbul

Ünlüler/All Star

Selen Görgüzel

Oyuncu

9 Şubat 1979, İstanbul

Ünlüler/All Star

Seren Ay Çetin

Profesyonel Boksör

13 Temmuz 1997, İstanbul

Ünlüler/All Star

 

 
