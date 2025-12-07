Survivor 2026 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2026 ünlüler gönüllüler takımı… Yayımlanan her yeni bölümüyle milyonları ekranlara kilitlemeyi başaran yarışma programı Survivor ekranlara geri dönüyor. Şimdiden yarışmanın fanları ünlüler ve gönüllüler takımlarını araştırmaya başladı.

SURVİVOR 2026 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Televizyon dünyasının merakla beklediği Survivor 2026 için geri sayım sürerken, Acun Ilıcalı sosyal medya hesapları üzerinden yarışmacı kadrosunu büyük ölçüde açıkladı. 7 Aralık 2025 itibarıyla, Ünlüler (Kırmızı Takım) ve Gönüllüler (Mavi Takım) kadroları netleşti ve iddialı isimler dikkat çekti.

Ünlüler Takımı'nda şarkıcı Bayhan, oyuncu Keremcem ve milli voleybolcu Meryem Boz gibi tanınmış simalar yer alıyor. Kadroyu ayrıca Dilan Çıtak, Mert Nobre ve Murat Arkın gibi güçlü isimler tamamlıyor.

Gönüllüler Takımı ise Engincan Tura, Eren Semerci, Ramazan Sarı ve Lina Hourich gibi yeni ve güçlü sporcularla iddialı bir ekip kurdu.

Yarışmanın Ocak 2026'nın ilk günlerinde başlaması beklenirken, Acun Ilıcalı'dan tam kadro ve kesin başlangıç tarihi ile ilgili son resmi duyurular bekleniyor. Yeni formatın "Ünlüler-Gönüllüler" olacağı bilgisi ise şimdiden heyecanı artırdı.

SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor 2026'nın kadrosunda yer alacağı kesinleşen ilk on isim ve kısa biyografileri şu şekilde;