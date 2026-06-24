Tarihe geçen ilk dava: Yapay zeka hazırladı, avukat kazandı

İngiltere’de serbest zamanlı insan kaynakları danışmanı olarak çalışan bir kişi, tahsil edemediği 7 bin sterlinlik alacağı için yargı sürecini başlatmak amacıyla yapay zeka destekli bir hukuk firmasına yaklaşık 400 sterlin ödedi.

Geçen yıl nisan ayında Avukatlar Düzenleme Kurulu (SRA) tarafından onaylanan yapay zeka sistemi, dava öncesindeki tüm hukuki hazırlık sürecini tek başına yürüttü.

Karşı tarafın profesyonel bir hukuk firmasıyla sunduğu iddiaları çürüten yapay zeka, üç saat süren duruşma için dört tanık ifadesi ve kapsamlı bir belge dosyası hazırladı.

Wandsworth Bölge Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, davacıyı haklı bularak 7 bin sterlinlik alacağın ödenmesine hükmetti.

Yapay zeka firmasının kurucu ortaklarından Philip Young, söz konusu kararı adalete erişim açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Young, birçok küçük işletmenin dava masraflarının alacak tutarını aşması nedeniyle haklarını aramaktan vazgeçmek zorunda kaldığını belirterek, yapay zekanın maliyetleri düşürerek bu tür mağduriyetlerin önüne geçebileceğini vurguladı.

Davayı kazanan kişi ise, alacağını tahsil etme sürecinin normalde stresli, masraflı ve uzun sürdüğünü düşündüğünü, ancak yapay zekanın sağladığı düşük maliyetli ve etkili destek sayesinde hakkını arayabildiğini söyledi.

"Savunma hala insani bir eylem"

Duruşmada müvekkili mahkemede temsil etmek üzere yapay zeka şirketi tarafından görevlendirilen avukat Dominic Li, yapay zekanın dosyayı son derece açık ve etkili bir şekilde hazırladığını ifade etti. Ancak Li, mahkeme salonunda ikna kabiliyeti, hitabet ve duruşma yönetiminin hâlâ kritik önem taşıdığını ve bunun özünde insana ait bir süreç olmaya devam ettiğini de vurguladı.

İngiliz hukuk dünyası, daha önce bazı yapay zeka sistemlerinin mahkemeleri yanlış yönlendirdiği vakalarla gündeme gelmiş olsa da, bu karar yapay zekanın doğru kullanıldığında hukuk sisteminde kalıcı ve destekleyici bir rol üstlenebileceğini ortaya koydu.