Tarihin en güçlü 'Süper El Nino'su yolda: Rekor sıcaklık uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne bağlı İklim Tahmin Merkezi, El Nino’nun zirveye ulaştığında çok güçlü bir etki oluşturma ihtimalini yüzde 66 olarak değerlendirdi.

Pasifik Okyanusu’nun ekvator bölgesindeki deniz suyu sıcaklıklarının ortalamanın 2 derece üzerine çıkmasıyla tetiklenen bu küresel iklim olayı, dünya çapında rüzgar akımlarını değiştirerek geniş çaplı zincirleme etkilere neden oluyor.

Uzmanlar, okyanusun derinliklerinde biriken dev sıcak su kütlesinin yüzeye doğru yükselmeye başladığını, bunun da El Nino’nun kış aylarına kadar devam etme olasılığını yüzde 96’ya taşıdığını ifade ediyor.

Rekor sıcaklık uyarısı

Hızla güç kazanan bu hava olayı, insan kaynaklı küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha da artırarak dünya genelinde sıcaklıkların rekor seviyelere çıkmasına yol açacak.

En son 2015-2016 döneminde görülen benzer bir Süper El Nino olayı, dünyanın birçok bölgesinde aşırı sıcaklıklara neden olmuştu. Güncel veriler ise önümüzdeki yılların, dünya tarihinin en sıcak dönemleri arasında yer alacağına işaret ediyor.

Dünya genelinde asimetrik hava olayları kapıda

Süper El Nino’nun dünya genelinde tetikleyeceği dengesiz hava olaylarının, bazı bölgelerde aşırı kuraklık ve orman yangınlarını artırırken, bazı bölgelerde ise yıkıcı sellere neden olması bekleniyor. Yaz aylarında Hindistan ve Güneydoğu Asya’daki muson yağışlarını zayıflatacağı öngörülen hava olayının, Karayipler ve Güney Afrika’da da ciddi kuraklık riskini artıracağı tahmin ediliyor.

Kuzey Amerika’da daha ılıman bir kış yaşanmasına yol açması beklenen bu hava akımı, Atlantik’teki kasırga sezonunu zayıflatırken Pasifik Okyanusu’ndaki fırtına faaliyetlerini artırarak küresel tarım, su kaynakları ve enerji altyapıları üzerinde ciddi baskı yaratacak.