Tarkan Volkswagen Arena konser bileti ne kadar? 2026 Tarkan İstanbul konseri tarihleri...

Megastar Tarkan, sahnelere güçlü bir dönüş yaparak sevenlerini Volkswagen Arena’da bir araya hazırlanıyor. Yüksek ses kalitesi ve modern dizaynı ile bilinen Maslak’taki bu mühim konser salonu, Tarkan’ın enerjik performansıyla hafızalardan çıkmayacak bir gece yaşatacak. Uzun bir aranın ardından düzenlenecek konser için müzikseverler büyük bir merak içinde beklentiye girmiş durumda. Sosyal medyada konuşulan detaylar heyecanı artırırken, “Tarkan Volkswagen Arena konseri ne zaman?”, “Biletler ne kadar olacak?” ve “Bilet satışı ne zaman başlayacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

2026 Tarkan İstanbul konseri tarihleri...

İstanbul’da Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak olan Tarkan, konser tarihlerini sosyal medya hesabından duyurdu. Heyecanını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, 16-17-20 ve 23 Ocak tarihlerinde sahne alacak.

"Hepsi Senin Mi?", "Şımarık", "Yolla", “Dudu”, “Gülümse Kaderine” gibi şarkılarıyla tanınan 53 yaşındaki Tarkan, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Tarkan Volkswagen Arena konser bileti ne kadar?

Konser bileti fiyatları ve Tarkan konser biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

2016 yılında Pınar Dilek ile dünyaevine giren Tarkan, 2018'de ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı. Zaman zaman mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan Tevetoğlu çiftinin Liya adında bir kızı bulunuyor.