Taşacak Bu Deniz 6. Bölüm İzle: Tek parça full HD yayınlandı mı, nereden izlenir?

TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, şu ana kadar izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Hem oyuncu kadrosu hem hikayesiyle beğeni kazanan dizinin, yeni bölümleri merak konusu. Peki “Taşacak Bu Deniz” 6. bölüm tek parça full HD izleme linki yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu, dizi nerede çekiliyor, oyuncular kimler?

TAŞACAK BU DENİZ 6. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR, LİNK VAR MI?

“Taşacak Bu Deniz” dizisinin tüm bölümleri ve yeni fragmanları TRT’nin resmi dijital platformları üzerinden izlenebiliyor. 6. bölüm, tek parça ve yüksek çözünürlük (full HD) kalitesiyle TRT 1’in dijital kanalları ve TRT’nin resmi internet siteleri/uygulamaları üzerinden takip edilebilir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Adil, Esme’nin pansiyonunu yıkarak geçmişi siler ve Furtunalılar’a karşı büyük bir dava başlatır. Esme’nin tüm engelleme çabalarına rağmen hamleleriyle köylülerin Şerif’e ve Furtuna ailesine güvenini sarsar. Aynı anda Şerif, arazi ve parayı geri almak için on binlerce hayvanlık keçi sürüsünü zehirlemeyi hedefleyen acımasız bir planı devreye sokar. Melina’nın Oruç’a verdiği fotoğraf, Eleni’nin bebekken İstanbul’da satıldığını ortaya çıkarır; Eleni annesini bulmak için Oruç’la İstanbul’a gitmeye karar verir. Eleni’nin Adil’i geride bırakması Adil’i derinden yaralar. Esme keçiler için Adil’le omuz omuza mücadele ederken, Eleni’nin annesinin bir Furtunalı olduğunu öğrenince sarsılır.

NEREDE ÇEKİLİYOR?

​​Dizinin çekimleri Karadeniz’in doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerde gerçekleştiriliyor. Özellikle Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçeleri başlıca çekim noktaları arasında. Sisli dağlar, hırçın dalgalar ve yeşil doğa, yapımın atmosferine romantik ve dramatik bir derinlik katıyor.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARU

Başrol: Ulaş Tuna Astepe (Adil), Deniz Baysal (Esme)

Kadro: Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan), Fester Abdü (Çakır Uşak)

KONUSU NEDİR?

Karadeniz’in fırtınalı atmosferinde, iki düşman ailenin yıllara yayılan kin ve hesaplaşmasıyla örülen bir hikâyede Adil ve Esme’nin geçmişle yüzleşmesi, bastırılmış duyguları ve imkânsız aşkları merkezde. Nefret ile sevgi arasındaki ince çizgi her bölümde gerilimi artırırken, doğal güzellikler ve güçlü karakter çatışmaları izleyiciyi ekrana kilitliyor.