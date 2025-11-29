Taşacak Bu Deniz 9 bölüm fragmanı izle! Taşacak Bu Deniz son bölüm fragmanı Youtube izle. Reyting listelerinin yeni rekortmeni Taşacak Bu Deniz yayımlanan son bölümüyle izleyenlere heyecan yaşattı. Böylece haftaya yayımlanması planlanan 9’uncu bölüm merak konusu oldu.

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, 28 Kasım 2025 Cuma akşamı yayınlanan 8. bölümüyle gerilimi doruk noktasına taşıdı. Oruç’un, Eleni’nin annesi olarak bilinen Hicran’ı Koçari Ailesi’nin konağına getirmesi, aileler arasındaki "kan davasını" adeta yeniden alevlendirdi ve Karadeniz’de büyük bir kaosun fitilini ateşledi.

bölüme, Koçari Ailesi’nin reisi Adil’in intikam ateşi damga vurdu. Oruç’un, Eleni'nin geçmişindeki sarsıcı gerçeği gün yüzüne çıkarma çabası, Adil'in gözünü kararttı. Adil, Oruç'un bu hamlesine karşılık olarak Furtuna Ailesi’ne görülmemiş bir ceza kesti.

Bölümde art arda gelen yıkıcı sahnelerde, Adil’in emriyle Furtuna’lara ait çay fabrikaları alevler içinde kaldı ve Karadeniz ticaretinde hayati öneme sahip tır konvoyları patlatıldı. Furtuna Ailesi'nin ekonomik ve sosyal hayatı bir gecede cehenneme çevrildi. Adil’in bu misillemesi, dizinin başından beri süregelen gerilimi, geri dönülmez bir savaşın eşiğine taşıdı.

Tüm bu kaosun ortasında, Oruç'un eşi Esme, beklenmedik bir kararla diziye yeni bir boyut kattı. Oruç'a rest çeken Esme, Eleni’nin Oruç’un kızı olması durumunda, kocası Şerif’i boşayacağını ilan etti. Esme’nin bu kararlı duruşu, Oruç'u ve Furtuna ailesini şoke ederken, Koçari reisi Adil’i de şüpheye düşürdü.

Esme’nin konağı terk etme kararı, Şerif'in kan akıtma tehdidine rağmen boyun eğmeyeceğini göstermesi, izleyicilerde büyük heyecan yarattı. Öte yandan, Eleni’nin gitme kararı Adil’i derinden yaralarken, Oruç’un Eleni’den helallik alamadan onu uzaktan izlemesi bölümün en dramatik anlarından biri oldu.