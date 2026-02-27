Taşacak Bu Deniz bu akşam yok mu? TRT1'den ve ünlü oyuncudan açıklama... 00.00 neyi ifade ediyor

TRT1’in Karadeniz rüzgârı estiren yapımı Taşacak Bu Deniz bu akşam yayınlanacak mı? 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan reyting canavarı yapım, son dakika değişikliğiyle yayın akışından çıkarıldı. Nedeni ise A Milli Basketbol Takımı’nın maçı. Söz konusu gelişmenin sonrasında “Taşacak Bu Deniz bugün var mı, 20. bölüm yayınlanacak mı?” soruları gündeme oturdu. Öte yandan dizinin hayranları arasında konuşulan “00.00’da sürpriz yayın” iddiası da sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi. İşte 27 Şubat tarihli 20. bölüm hakkında tüm ayrıntılar…

Taşacak Bu Deniz bu akşam yok mu?

TRT1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin 20ç bölümü bu hafta yayınlanmayacak. A Milli Basketbol Takımı’nın maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. Bu sebeple TBD'nin 20. bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor. Diğer taraftan dizide Şirin Furtuna karakterine hayat veren Gamze Süner Atay da sosyal medya hesabından, "Artık haftaya" yorumunu yaptı.

TBD 00.00 neyi ifade ediyor?

Dün TBD tarafından paylaşılan bir videoda 00.00 yazısının yer alması bölümün bu saatte geleceğine yoruldu ancak bu konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Prime Time dizinin önümüzdeki hafta 20.00'da başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dolayısıyla Oruç Eleni, İso Fadime, Adil Esme sahneleri için bir hafta daha beklemeniz gerekecek.