  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı: İşte en pahalı çizgi roman
Takip Et

Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı: İşte en pahalı çizgi roman

ABD'de California'da tavan arasında bulunan 1939 tarihli Superman No 1, 9.12 milyon dolara satılarak dünyanın en pahalı çizgi romanı unvanına sahip oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı: İşte en pahalı çizgi roman
Takip Et

ABD'de bir evin çatısında el değmemiş halde bulunan 1939 yılına ait orijinal "Superman" çizgi romanı açık artırmada 9,12 milyon dolara satıldı.

Heritage Auctions internet sitesindeki açıklamaya göre, bir çatı katında el değmemiş halde bulunan 1939 yılına ait orijinal Superman çizgi romanı, açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Çatı katında bulundu, rekor fiyata satıldı

Açık artırmada, "şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyat" rekorunu elde ederek 9,12 milyon dolara satılan çizgi romanın Kuzey Kaliforniya'da bir evin çatı katında bulunduğu belirtildi.

İnternet sitesi, durumu "çizgi roman koleksiyonculuğunun zirvesi" olarak nitelendirdi ve "olağanüstü korunmuş kopyanın" fiyatının, önceki 6 milyon dolarlık rekoru geride bıraktığını yazdı.

'Benzersiz' bir kopya

Heritage Auctions yetkilisi Lon Allen, "popüler kültürde dönüm noktası" şeklinde nitelediği çizgi romanın bu kopyasının "benzersiz" olduğunu ifade etti.

 

Yaşam
15-20 yıl sonra daha az çalışacağız!
15-20 yıl sonra daha az çalışacağız!
Ceren Arslan mesleği ne? İlk 30’a seçilemedi! Ceren Arslan İnstagram hesabı, kaç takipçisi var?
Ceren Arslan mesleği ne? İlk 30’a seçilemedi! Ceren Arslan İnstagram hesabı, kaç takipçisi var?
Kainat Güzellik Yarışması Ceren Arslan kimdir? Ceren Arslan aslen nereli, kaç yaşında?
Kainat Güzellik Yarışması Ceren Arslan kimdir? Ceren Arslan aslen nereli, kaç yaşında?
21 Kasım On Numara çekiliş sonuçları! 10 Numara çekiliş sonucu öğrenme ekranı
21 Kasım On Numara çekiliş sonuçları! 10 Numara çekiliş sonucu öğrenme ekranı
Masterchef elenen isim kim oldu (21 Kasım 2025)? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Masterchef elenen isim kim oldu (21 Kasım 2025)? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Kızılcık Şerbeti 114 bölüm tek parça full izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle Youtube
Kızılcık Şerbeti 114 bölüm tek parça full izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle Youtube