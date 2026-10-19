TEDxReset 2026, “Dur, Bir Bak” temasıyla 14 Kasım’da gerçekleşecek

TEDxReset, bu yıl “Dur, Bir Bak” temasıyla dünyadaki değişimin hızına ve bu süreçte geride bırakılan değerlere odaklanıyor. İlerlemeyi yalnızca yeni olanı üretmek üzerinden ele almayan etkinlik, geçmişten bugüne taşınan değerleri yeniden düşünmeye ve onları günümüz koşullarında farklı biçimlerde yaşatmaya davet ediyor. 14 Kasım 2026’da gerçekleşecek TEDxReset 2026, farklı disiplinlerden konuşmacıların fikirlerini, deneyimlerini ve bakış açılarını aynı sahnede buluşturacak. Etkinlik, değişen dünyada nelerin korunması, nelerin dönüştürülmesi ve nelerin yeniden kurulması gerektiğine ilişkin sorular etrafında şekillenecek.

TEDxReset 2026 konuşmacıları duyurulmaya başlandı

TEDxReset 2026’da sahne alacak konuşmacılar duyurulmaya başlandı. Bu yılın konuşmacı kadrosunda geri bildirim uzmanı Zeynep Dikicioğlu, TECMONY kurucusu Mehmet Ceyhun Güler, deniz biyoloğu Prof. Sedat Gündoğdu, yönetmen ve içerik üreticisi Ozan Sihay, sosyolog ve ekoakustik uzmanı İpek Oskay, biyolog-sinirbilimci ve endüstriyel bilim insanı Can Kayacılar, Gülman Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Polat Gülman, illüzyonist ve aktör Enver Ertaş, avukat ve arabulucu Deniz Tavşancıl, hekim ve homeopati eğitmeni Levent Buda, klinik psikolog ve akademisyen Sare Uçar, küratör ve kültür-sanat stratejisti Begüm Güney ile psikiyatrist ve nöromodülasyon uzmanı Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar yer alıyor. Farklı uzmanlık alanlarından gelen konuşmacılar, deneyimlerini ve fikirlerini “Dur, Bir Bak” teması çerçevesinde katılımcılarla paylaşacak. TEDxReset 2026’nın konuşmacı kadrosuna ilişkin yeni duyurular, paylaşılmaya devam edecek.

“TEDxReset 2026’da alıştığımızın dışında bakış açılarıyla karşılaşacağız”

Bu yılın temasını belirleyen çıkış noktasının, ilerleme fikrine yeniden bakmak olduğunu ifade eden TEDxReset Küratörü Ali Üstündağ, “Sürekli bir yerlere yetişmeye, daha iyisini yapmaya ve yenisini üretmeye çalışıyoruz. Peki, bütün bunları yaparken yanımızda neyi götürüyoruz, neleri fark etmeden geride bırakıyoruz? Bence bugün kendimize sormamız gereken sorulardan biri bu. Onarmak, geçmişe dönüp her şeyi eskisi gibi yapmak anlamına gelmiyor. Değerini hala koruyan şeyleri bugünün koşullarında yeniden ele almak ve onlara gelecekte de yer açmak demek. TEDxReset 2026’da farklı alanlardan gelen isimlerle bu sorular üzerine düşünecek, alıştığımızın dışında bakış açılarıyla karşılaşacağız.” dedi.