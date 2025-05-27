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Tek ısırıkta öldürüyor! Türkiye’nin en tehlikeli yılanı görüntülendi

Türkiye'nin en tehlikelisi olarak bilinen 1.5 metrelik dev engerek yılanı görüntülendi. Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor.

Haber Merkezi
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Tek ısırıkta öldürüyor! Türkiye’nin en tehlikeli yılanı görüntülendi
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Tunceli’de doğa koruma görevlisi Murat Özel, doğa gezisi sırasında karşılaştığı koca engereği cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Özel, vatandaşlardan doğanın zenginliği olan yaban hayvanlarına zarar vermemelerini istedi.

Türkiye’nin en zehirli yılanı 

Türkiye’nin zehri en ölümcül yılanı olarak bilinen ve boyu bir buçuk metreyi aşan koca engerek, Tunceli merkeze bağlı Çıralı köyünde doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tek ısırık öldürüyor

Doğa gezisinde denk geldiği yılanı rahatsız etmeden kısa süreliğine çeken Özel, daha sonra bölgeden ayrıldı. Doğada yaşayan her canlının bir işlevi olduğunu belirten Özel, vatandaşların yaban hayvanlarına zarar vermemesi gerektiğini söyledi. Özel, "Biz onların doğasına gidiyoruz. O nedenle onları rahatsız etmeden, ürkütmeden ve zarar vermeden dikkatli bir şekilde davranmalıyız" dedi. Koca engerek yılanının tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor.

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