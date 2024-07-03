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Temmuz ayında kar sürprizi

Erzincan’da 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirve noktasına temmuz ayında kar yağdı.

Haber Merkezi
İHA
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Temmuz ayında kar sürprizi
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Erzincan’da temmuz ayında kar sürprizi yaşandı. İlin en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirve noktası yağan yeni karla beyaza büründü. Kentte aralıklı görülen yağmur Keşiş Dağları'nda kar yağışına dönüştü. Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünden sabah saatlerinde beyaza bürünen Keşiş Dağları'nın zirvesi net olarak görüldü.

Keşiş Dağları beyaza büründü

Erzincan - Erzurum kara yolunda seyir halindeki araç sürücüleri de araçlarını yolun kenarına park ederek temmuz ayında beyaza bürünen zirveyi izledi. Bir süre sonra bulutlarla kaplanan zirvede havanın ısınmasıyla birlikte karın eridiği görüldü.

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