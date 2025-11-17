  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Teşkilat Korkut öldü mü, diziden ayrılıyor mu? 157. bölümde ne oldu?
Takip Et

Teşkilat Korkut öldü mü, diziden ayrılıyor mu? 157. bölümde ne oldu?

TRT 1’in reyting rekortmeni aksiyon dizisi Teşkilat, 157. bölümüyle gündem oldu. Bölümde Ejder’in Korkut ve Hamdi için kurduğu ölümcül tuzak sonrası “Korkut öldü mü, diziden ayrılıyor mu?” sorusu sosyal medyada en çok aranan başlıklardan biri haline geldi. Peki Korkut’a ne oldu, akıbeti ne olacak?

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Teşkilat Korkut öldü mü, diziden ayrılıyor mu? 157. bölümde ne oldu?
Takip Et

TRT 1’in sevilen dizilerinden Teşkilat, oyuncu kadrosunda yapılan birtakım değişikliklerin ardından yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. TRT1’in reyting rekoru kıran dizinin son bölümü, heyecanı yine arşa çıkardı. Korkut’un durumu ise merak ediliyor. Peki son bölümde Korkut’a ne oldu, öldü mü, akibeti ne?

TRT 1’in reyting rekortmeni aksiyon dizisi Teşkilat, 157. bölümüyle gündem oldu. Bölümde Ejder’in Korkut ve Hamdi için kurduğu ölümcül tuzak sonrası “Korkut öldü mü, diziden ayrılıyor mu?” sorusu sosyal medyada en çok aranan başlıklardan biri haline geldi. Ancak şu an için Korkut’un akıbeti resmi olarak netleşmedi; yanıt, gelecek bölümlerde kesinlik kazanacak.

TEŞKİLAT KORKUT ÖLDÜ MÜ, SON DURUMU NE?

Teşkilat’ın son bölümünde Ejder’in planı Korkut ve Hamdi’yi hedef aldı. Tuzak sahnesinin ardından Korkut’un hayatta olup olmadığı izleyiciler tarafından yoğun biçimde sorgulanıyor. Yapımdan veya yapım ekibinden karakterin diziye veda ettiğine dair bir açıklama gelmedi. Bu nedenle Korkut’un dizide devam edip etmeyeceği, yeni bölüm yayınlandığında netleşecek.

TEŞKİLAT KORKUT KİMDİR- YUNUS EMRE YILDIRIMER

Dizinin sevilen karakteri Korkut’u Yunus Emre Yıldırımer canlandırıyor. 5 Şubat 1982, Siirt doğumlu Yıldırımer; Haliç Üniversitesi Konservatuvar mezunu.

Oyunculuk kariyerine Hatırla Sevgili ile başladı; Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde yer aldı. 2013’te vizyona giren Selam filminde Senegal’e giden bir öğretmeni oynadı. Tiyatro sahnesinde Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nda çeşitli oyunlarda bulundu. Geniş kitleler onu, 2013’te başlayan Fatih-Harbiye’de canlandırdığı Şinasi rolüyle tanıdı.

 

Yaşam
Zeynep Çağış kimdir, nereli? Zeynep Çağış kaçırıldı mı?
Zeynep Çağış kimdir, nereli? Zeynep Çağış kaçırıldı mı?
Uzak Şehir 38 bölüm full izle! Uzak Şehir son bölüm tek parça izle
Uzak Şehir 38 bölüm full izle! Uzak Şehir son bölüm tek parça izle
Uzak Şehir 39 bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle (18 Kasım 2025)
Uzak Şehir 39 bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle (18 Kasım 2025)
Çılgın Sayısal Loto kazanan numara (17 Kasım 2025); Çılgın Sayısal Loto kaç numaraya isabet etti?
Çılgın Sayısal Loto kazanan numara (17 Kasım 2025); Çılgın Sayısal Loto kaç numaraya isabet etti?
Masterchef kim elendi, eleme adayı kim oldu? MasterChef'ten en son kim elendi (17 Kasım 2025)?
Masterchef kim elendi, eleme adayı kim oldu? MasterChef'ten en son kim elendi (17 Kasım 2025)?
Neandertallerle ilgili bilinen teori yeni analizle çürütüldü
Neandertallerle ilgili bilinen teori yeni analizle çürütüldü