Teşkilat Korkut öldü mü, diziden ayrılıyor mu? 157. bölümde ne oldu?

TRT 1’in sevilen dizilerinden Teşkilat, oyuncu kadrosunda yapılan birtakım değişikliklerin ardından yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. TRT1’in reyting rekoru kıran dizinin son bölümü, heyecanı yine arşa çıkardı. Korkut’un durumu ise merak ediliyor. Peki son bölümde Korkut’a ne oldu, öldü mü, akibeti ne?

TRT 1’in reyting rekortmeni aksiyon dizisi Teşkilat, 157. bölümüyle gündem oldu. Bölümde Ejder’in Korkut ve Hamdi için kurduğu ölümcül tuzak sonrası “Korkut öldü mü, diziden ayrılıyor mu?” sorusu sosyal medyada en çok aranan başlıklardan biri haline geldi. Ancak şu an için Korkut’un akıbeti resmi olarak netleşmedi; yanıt, gelecek bölümlerde kesinlik kazanacak.

TEŞKİLAT KORKUT ÖLDÜ MÜ, SON DURUMU NE?

Teşkilat’ın son bölümünde Ejder’in planı Korkut ve Hamdi’yi hedef aldı. Tuzak sahnesinin ardından Korkut’un hayatta olup olmadığı izleyiciler tarafından yoğun biçimde sorgulanıyor. Yapımdan veya yapım ekibinden karakterin diziye veda ettiğine dair bir açıklama gelmedi. Bu nedenle Korkut’un dizide devam edip etmeyeceği, yeni bölüm yayınlandığında netleşecek.

TEŞKİLAT KORKUT KİMDİR- YUNUS EMRE YILDIRIMER

Dizinin sevilen karakteri Korkut’u Yunus Emre Yıldırımer canlandırıyor. 5 Şubat 1982, Siirt doğumlu Yıldırımer; Haliç Üniversitesi Konservatuvar mezunu.

Oyunculuk kariyerine Hatırla Sevgili ile başladı; Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde yer aldı. 2013’te vizyona giren Selam filminde Senegal’e giden bir öğretmeni oynadı. Tiyatro sahnesinde Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nda çeşitli oyunlarda bulundu. Geniş kitleler onu, 2013’te başlayan Fatih-Harbiye’de canlandırdığı Şinasi rolüyle tanıdı.