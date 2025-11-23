The Witcher 5 sezon ne zaman çıkacak (2025)? The Witcher beşinci sezon çıktı mı? soruları araştırılıyor. Dizinin sıkı takipçileri yeni sezonu heyecanla beklemeye devam ediyor.

THE WİTCHER 5 SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK (2025)?

Netflix’in popüler fantastik serisi The Witcher'ın 5. ve final sezonunun yayın tarihi henüz açıklanmasa da, dizinin hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Jaskier karakterini canlandıran oyuncu Joey Batey’den gelen açıklama, yeni sezonun izleyiciyle beklenenden daha kısa sürede buluşabileceği sinyalini verdi.

Batey, 4. ve 5. sezon çekimlerinin kesintisiz bir süreçte, 18 ay gibi tek bir dönemde tamamlandığını belirtti. Bu açıklama, iki sezon arasında uzun bir ara verilmeyeceği yönündeki tahminleri güçlendiriyor. Yapımcı Lauren Schmidt Hissrich’in de tüm bölümleri aynı dönemde yazdığı bilgisini veren Batey, aslında 4. ve 5. sezonun "tek bir büyük hikayenin iki parçası" gibi işlendiğini vurguladı.

Final sezonunun çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte, post prodüksiyon sürecinin hızla ilerlemesi bekleniyor. Eğer yapım takvimi kesintiye uğramazsa, hayranlar Liam Hemsworth’un Geralt rolünü devraldığı final bölümlerini normalden daha kısa bir bekleyişin ardından izleyebilir.

THE WİTCHER BEŞİNCİ SEZON ÇIKTI MI?

Netflix’in popüler fantastik dizisi The Witcher, beşinci sezonla sona erecek. Bu, Netflix’in resmi duyurusuna göre “final sezonu” olacak.

Dördüncü ve beşinci sezonlar, arka arkaya çekildi. Özellikle, beşinci sezonun çekimleri Mart 2025’te başlayıp yaklaşık sekiz ay sürdü. Ardından yoğun bir görsel efekt sürecini kapsayan post-prodüksiyon dönemine girildi.

Henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmış olmasa da, uzmanlar zaman çizelgesine bakarak 2026 sonbaharı civarında bir çıkış olacağını tahmin ediyor.

Dizinin yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich, beşinci sezon ile Andrzej Sapkowski’nin kitaplarının “Baptism of Fire”, “The Tower of the Swallow” ve “Lady of the Lake” adlı son üç eserini epik bir şekilde ekrana taşıyacaklarını söyledi.