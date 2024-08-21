TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu baba ocağı bağ evinde huzuru buluyor!

OKTAY ENSARİ/KAYSERİ

Kayseri'nin birçok yerinde bozkır iklim özellikleri hüküm sürer. Burada yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Bu durum Kayserilileri yazları bağ evlerine göçerek sezonu serin ortamlarda ve doğa ile içiçe geçirmeye iter. Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte haziran ayında başlayan şehir evlerinden bağevlerine gidiş Kayseri’ye ait bir gelenektir. Bu 'göç' okulların yeniden açıldığı sonbahara kadar sürer. Kayseri’de geniş bağ alanları ve köklü bir bağcılık kültürü vardır. Bağcılığın ve yazları bağa göçme âdeti, Kayseri halkı için büyük önem taşımış ve taşımaya da devam etmektedir.

Burada huzuru buluyorum

Kayseri dışındaki Kayserililer, nerede olursa olsunlar bağ özlemi ile yanıp tutuşurlar. Onlardan birisi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bağ evi özlemini Kayseri'deki baba ocağında gideriyor. Hisarcıklıoğlu, başkentteki yoğun iş temposundan, yurt içi ve dışı seyahatlerden fırsat buldukça bu yakıcı, bunaltıcı sarı sıcak yaz günleri Kayseri’deki 2.5 katlı bağevine kaçıp, Erciyes Dağı eteklerindeki soyadındaki Hisarcık Mahallesi'ndeki baba ocağı bağevinde soluklanıp, serinliyor. Hatta, sırtına tişört ayağına terlik geçirip fırskıyeli hortumla, buz gibi Erciyes’ten gelen Kars suyuyla babası emekli baştabip merhum Dr. Albay Emin Bey'in elleriyle diktiği çam ve meyve ağaçlarını tek tek sulayıp, çocukluk yıllarına dönüyor. Rifat Hisarcıklıoğlu, baba ocağı bağevine ilişkin duygularını "Huzur bulduğum, geçmişimle ilgili anılarımı tazelediğim mekan" sözleriyle ifade ediyor.