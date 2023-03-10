Toblerone’dan mecburi değişiklik

Şirket, haziran ayında bazı Toblerone çikolatalarının üretimini, maliyetin daha düşük olduğu Slovakya'ya taşıyacağını duyurmuştu. Söz konusu karar, ürün paketinde mecburi değişimlere yol açtı.

2017'de İsviçre'de kabul edilen bir yasaya göre, süt bazlı ürünler sadece İsviçre'de üretildiği takdirde ulusal sembolleri kullanabiliyor.

Bu nedenle, çikolata ambalajından İsviçre'nin ünlü Matterhorn Dağı ve İsviçre bayrağının görsellerinin çıkarılacağı bildirildi.

Associated Press'in haberine göre, Mondelez International, Toblerone ürünlerinin ambalajının "İsviçre" kurallarına uyarlama sürecinde olduklarını açıkladı.

Mondelez sözcüsü Livia Kolmitz bir e-postada, "Ambalajın yeniden tasarımı, geometrik ve üçgen estetikle tutarlı, modernize edilmiş bir dağ logosu sunuyor" dedi.