TOKİ 500 bin konut kura çekimi belli oldu mu? TOKİ kura çekimi ne zaman? soruları araştırılıyor. Kendi evine yerleşmenin hayalini kuranlar düzenlenen kura tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. Noter huzurunda çekilecek kuralar neticesinde hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ BELLİ OLDU MU?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi kapsamında milyonlarca vatandaşın merak ettiği hak sahibi belirleme kura çekimi takvimi açıklandı. Başvuruların 19 Aralık 2025’te sona ermesinin ardından, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında etaplar halinde gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Noter huzurunda yapılacak çekilişler, proje kapsamındaki 81 ilde sırasıyla planlanacak. İlk kura 29 Aralık’ta başlayacak ve ardından Şubat ayı sonuna kadar devam edecek yoğun programla hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ yetkilileri, hak sahipliği kuralarının tamamlanmasının ardından konut teslim süreçlerinin ise 2027 Mart ayı itibarıyla aşamalı olarak başlamasını hedeflediklerini aktardı.

Bu kapsamlı kura takvimi, dar gelirli ailelerin ev sahibi olma sürecine önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.