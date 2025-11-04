Trendyol 2025 Kasım indirimleri ne zaman başlıyor? Trendyol Kasım ayı kampanya tarihleri. Türkiye’nin en çok tercih edilen online alışveriş platformlarından Trendyol, 2025 Kasım indirimleri için geri sayıma başladı. Her yıl büyük ilgi gören Şahane Kasım kampanyaları, bu yıl da milyonlarca kullanıcıyı heyecanlandırıyor. Elektronikten modaya, kozmetikten ev eşyalarına kadar binlerce üründe büyük indirimlerin uygulanacağı kampanyaya ilişkin detaylar haberimizde.

TRENDYOL 2025 KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Henüz Trendyol tarafından 2025 Kasım indirimlerinin kesin başlangıç tarihi açıklanmadı. Ancak platformun kampanya takvimine dair haber sitelerinde yer alan bilgilere göre, Trendyol’un “Kasım Kampanyaları” bu yıl 15 ülkede eş zamanlı düzenlenecek.

Geçtiğimiz Kasım kampanyaları dikkate alındığında “Trendyol Büyük Kasım İndirimi”nin 15 – 25 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca “Efsane Günler” olarak bilinen büyük indirim dönemi genellikle Kasım ayının son haftasına denk geliyor ve Trendyol’un resmi sosyal medya hesaplarındaki bir yayında bu etkinliğin 27 Kasım’da başlayacağı ilan edilmiş durumda.

TRENDYOL KASIM AYI KAMPANYA TARİHLERİ

Şahane Kasım kampanyalarının Black Friday’e rakip olarak ortaya çıktığı düşünülürse birbirlerine rastlayan tarihte kampanyaların başlaması bekleniyor. Black Friday, ABD’de Şükran Günü’nü takip eden Cuma günü olarak her yıl Kasım ayındaki dördüncü Perşembe’nin ertesi günü başlar. 2025 yılında Black Friday 28 Kasım’da kutlanacak. Türkiye’de de şahane Kasım’ın aynı tarihlere rastlaması bekleniyor.