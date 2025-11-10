Trendyol Go kurye başvurusu nasıl yapılır? 2026 Trendyol Go kurye şartları

Trendyol Go, Türkiye’nin en büyük e-ticaret mecralarından biri olan Trendyol’un hızlı teslimat platformudur. Market, restoran ve acil teslimat kategorilerinde faaliyet gösteren Trendyol Go, kullanıcılarına siparişleri dakikalar içinde teslim etme imkânı sunar. Bu sistem sayesinde kuryeler, esnek saatlerde çalışarak gelir elde ederken, kullanıcılar da hızlı teslimat getirisinden faydalanır. Peki Trendyol Go kurye başvurusu nasıl yapılır, işte tüm şartları...

Trendyol Go kurye başvurusu nasıl yapılır?

Trendyol Go Resmî Web Sitesine Gidin: go.trendyol.com adresine giriş yapın.

“Kurye Ol” Seçeneğini Tıklayın: Başvuru formunu doldurabileceğiniz sayfaya yönlendirileceksiniz.

Kişisel Bilgilerinizi Girin: Ad, soyad, telefon numarası, e-posta ve yaşadığınız şehir gibi bilgileri eksiksiz doldurun.

Araç Türünü Seçin: Trendyol Go, motosiklet, otomobil ve bisiklet ile kurye hizmeti vermenize olanak tanır.

Belgeleri Yükleyin: Ehliyet, ruhsat, kimlik fotokopisi ve sabıka kaydı gibi evraklar sistem üzerinden yüklenmelidir.

Onay Sürecini Bekleyin: Başvurunuz Trendyol tarafından incelendikten sonra uygun bulunmanız durumunda, sistemden onay mesajı alırsınız.

2026 Trendyol Go kurye şartları

18 yaşını doldurmuş olmak

Geçerli bir ehliyet sahibi olmak (araç türüne göre A2 veya B sınıfı)

Temiz bir adli sicil kaydı bulunmak

Akıllı telefona sahip olmak (Android veya iOS)

Kendi aracıyla çalışmak (motosiklet, araba veya bisiklet)

Sigorta ve ruhsat belgelerinin güncel olması