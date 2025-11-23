TRT 1 Taşacak Bu Deniz 8 bölüm fragmanı! TRT 1 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı Youtube araştırılıyor. Dizinin sıkı takipçileri yaşanacak gelişmeleri kaçırmamak için yayımlanan fragmanı izlemenin yollarını arıyor.

TRT 1 TAŞACAK BU DENİZ 8 BÖLÜM FRAGMANI! (TIKLA İZLE)

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi "Taşacak Bu Deniz"in 7. bölümü, Koçak ve Furtuna aileleri arasındaki tansiyonu zirveye taşıyan olaylara sahne oldu. Oruç’un, Eleni’nin annesini Koçari’ye getirmesi, intikam ateşiyle yanan Adil’in acımasız cezalarının fitilini ateşledi. Adil, Furtunalara karşı adeta bir savaş başlattı; çay fabrikalarını yakıp, tırlarını patlatarak düşmanlarının hayatını cehenneme çevirdi.

Tüm bu kaosun ortasında, Esme’den beklenmedik ve sarsıcı bir hamle geldi. Oruç’a rest çeken Esme, eğer Eleni’nin Oruç’un kızı olduğu ispatlanırsa, kocası Şerif'i boşayarak Furtunaların en büyük düşmanı olacağını ilan etti. Bu kararlı duruş, Adil’in zihninde büyük bir şüphe yaratarak Eleni’nin kimliği hakkındaki kesin cevabı arama ihtiyacını doğurdu.

Adil, şüphelerini gidermek ve gerçeğe ulaşmak adına sadece güvendiği bir isme yöneldi. Aynı gün, biyolog olan Gezep'in ikiz kardeşi İlve’yi gizlice Koçari’ye getirtti. Geçmişte Adil ve Esme’nin aşkının mimarı olan İlve, kritik DNA testini yapmak üzere göreve başladı. İlve’nin gelişi, hem Adil hem de Esme için geçmişin derin duygusal izlerini yeniden canlandırdı. Öte yandan bu gerilim, Gezep’in uzun süredir sakladığı duygusal yaraların yeniden kanamasına neden oldu.

Oruç cephesinde ise fırtınalı günler yaşanıyor. Sevcan’ın nişan hazırlıkları sürerken, Zarife’nin aniden fenalaşarak felç geçirmesi aileyi yasa boğdu. Zarife’nin hızla kötüleşen durumu karşısında çaresiz kalan Oruç, Eleni’nin annesi hakkındaki sırrı açıklama pazarlığı yapmak için Koçari’ye giderek Eleni’den yardım istemek zorunda kaldı. Ancak Fadime tarafından kovulan ve Eleni’nin de tüm bağları kopardığı Oruç, çıkış yolu olarak düğün tarihini erkene çekme ve tüm Furtuna ailesini davet etme kararı aldı.

Aileler arasındaki büyük hesaplaşma ve DNA testinin sonucu, önümüzdeki bölümler için merakı tavan yaptırdı.