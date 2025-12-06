TRT Taşacak Bu Deniz 10 bölüm fragmanı izle! Taşacak Bu Deniz 1. tanıtım izle konusu son bölümün ardından gündem oldu. Kısa sürede geniş izleyici kitlesine erişen dizinin her yeni bölümüyle merakla bekleniyor.

TRT TAŞACAK BU DENİZ 10 BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Taşacak Bu Deniz dizisinin 9. bölümü, Koçari Ailesi Reisi Adil'in intikam ateşiyle damga vurdu. Adil, Oruç'un Eleni'nin geçmişiyle ilgili sarsıcı gerçeği ortaya çıkarma çabasına karşı gözünü kararttı ve Furtuna Ailesi'ne görülmemiş ağır bir ceza kesti.

Bölümde Adil, yirmi yıl boyunca Esme'nin tek başına yaşadığı acı sırla yüzleşti: Esme ile olan bebekleri Aleyna'nın mezarda olduğu gerçeği, Adil'i yıktı. İki aşık, yaşayamadıkları sevdalarının yasını birlikte tuttu.

TAŞACAK BU DENİZ 1. TANITIM İZLE

Öte yandan, Eleni'nin ülkeyi terk etme kararı dramatik anlara yol açtı. Adil, Eleni'nin gidişine saygı duyarken, Furtunalılardan hesap sormak için zaman istedi. Adil, Furtunaların konağını patlatarak misilleme yaptı. Ancak, patlama anında Esme'nin konakta olduğundan ve Eleni'nin kendi kızı olduğunu öğrendiğinden habersizdi.

Adil ve Esme, Furtunalılara sürgün cezası verdi. Ailenin yirmi gün içinde Karadeniz'den gitmesi istenirken, Şerif'in Esme'yi tehdit etmesi gerilimi tırmandırdı. Bu gelişmeler, iki aile arasındaki kan davasının büyüyeceğinin sinyallerini verdi.