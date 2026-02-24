TÜİK açıkladı: Her 3 evlilikten biri ilk 5 yılda bitiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2025 verilerini açıkladı. Türkiye’de evlenme oranı düşerken, boşanma oranında artış sürdü. İlk evlenme yaşı da hem erkeklerde hem de kadınlarda arttı.

Evlenen çiftlerin sayısı 2025 yılında 552 bin 237 oldu

Evlenen çiftlerin sayısı 2024 yılında 569 bin 983 iken 2025 yılında 552 bin 237 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2025 yılında binde 6,43 olarak gerçekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı 2025 yılında 193 bin 793 oldu

Boşanan çiftlerin sayısı 2024 yılında 188 bin 963 iken 2025 yılında 193 bin 793 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2025 yılında binde 2,26 olarak gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2025 yılında erkeklerde 28,5 iken kadınlarda 26,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.

Evliliğin en yoğun olduğu şehir Gaziantep oldu

Kaba evlenme hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 7,68 ile Osmaniye, binde 7,50 ile Şanlıurfa izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,18 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,58 ile Gümüşhane, binde 4,67 ile Ardahan izledi.

Yabancı gelin ve damatlarda ilk sırada Suriye var

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2025 yılında 5 bin 347 olup toplam damatların %1,0'ını oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 28 bin 646 olup toplam gelinlerin %5,2'sini oluşturdu.

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde %20,9 ile Suriyeli damatlar birinci sırada yer aldı. Suriyeli damatları %18,8 ile Alman damatlar ve %5,0 ile Afgan damatlar izledi.

Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde %13,8 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Bu gelinleri %13,7 ile Özbek gelinler ve %9,6 ile Faslı gelinler izledi.

Boşanmaların en yoğun olduğu şehir İzmir oldu

Kaba boşanma hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,28 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,21 ile Antalya, binde 3,14 ile Denizli izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,51 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,52 ile Şırnak, binde 0,63 ile Bitlis izledi.

Evliliklerin 3’te biri ilk beş yılda bitti

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2025 yılında gerçekleşen boşanmaların %34,0'ı evliliğin ilk 5 yılı, %20,3'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Boşanmalarda 4 çocuktan 3’ü anneyle kaldı

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2025 yılında 193 bin 793 çift boşanırken 191 bin 371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2025 yılında %74,6'sı anneye, %25,4'ü babaya verildi.