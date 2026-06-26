TÜİK açıkladı: Türkiye’nin 10 yılda alışkanlıkları değişti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zaman Kullanım Araştırması 2025 sonuçlarını açıkladı.

TÜİK tarafından daha önce 2006 ve 2015 yıllarında uygulanan Zaman Kullanım Araştırması'nın üçüncüsü, 2025 yılında gerçekleştirildi. Veride, yaş, cinsiyet, çalışma durumu gibi değişkenlere göre kişilerin bir gününü hangi faaliyetlere, ne kadar süre ayırarak geçirdikleri hakkında bilgiler yer alıyor.

Gün içinde en fazla zaman uykuya ayrıldı

Uykuya ayrılan zaman, 2025 yılında 10 yaş ve üzeri fertler için günde ortalama 8 saat 55 dakika oldu. Kadınlar günde ortalama 9 saat uyurken erkeklerde bu süre 8 saat 49 dakika olarak gerçekleşti. Uykuya ayrılan süre, hafta içi günde ortalama 8 saat 41 dakika iken hafta sonu bu süre, 9 saat 28 dakika oldu.

Uyku faaliyetini, 3 saat 15 dakika ile yemek ve diğer kişisel bakım, 2 saat 25 dakika ile istihdam faaliyetleri (işte geçirilen zaman, iş arama vb.) ve 2 saat 22 dakika ile hanehalkı ve aile bakımı takip etti.

Erkekler işe daha çok vakit ayırdı

Yaşı 15 ve üzerinde olan fertlerin 24 saat boyunca yapmış oldukları faaliyetler incelendiğinde, istihdamla ilgili faaliyetlere ayrılan toplam sürenin kişi başına ortalama 2 saat 39 dakika olduğu görüldü. Çalışan fertlerin, günde ortalama 5 saat 41 dakikalarını istihdamla ilgili faaliyetlere ayırdığı belirlendi. Çalışan erkeklerin günde ortalama 6 saatini, çalışan kadınların ise 4 saat 58 dakikalarını istihdamla ilgili faaliyetlere ayırdıkları tespit edildi.

Kadınlar, eve erkeklerden 3 saat daha fazla zaman ayırdı

Yaşı 15 ve üzerinde olan fertlerin hanehalkı ve aile bakımına ayırdığı zaman cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların bu faaliyete günde ortalama 4 saat 3 dakika, erkeklerin ise 58 dakika ayırdığı görüldü. Çalışma durumuna göre değerlendirildiğinde; çalışan kadınların hanehalkı ve aile bakımına günde ortalama 2 saat 38 dakika, çalışan erkeklerin 47 dakika ayırdığı belirlendi. Çalışmayan kadınların bu faaliyete günde ortalama 4 saat 33 dakika, çalışmayan erkeklerin ise 1 saat 17 dakika ayırdığı tespit edildi.

Spor, günlük en az zaman ayrılan faaliyet oldu

Fertlerin gün içinde en az zaman ayırdıkları faaliyet, ortalama 12 dakika ile spor ve doğa sporları oldu. Kadınlar bu faaliyetlere günde ortalama 9 dakika, erkekler ise 16 dakika ayırdı. Spor ve doğa sporlarının ardından, fertlerin en az zaman ayırdığı faaliyetler sırasıyla, 26 dakika ile hobiler ve oyunlar, 37 dakika ile gönüllü işler ve toplantılar olduğu görüldü.

Yaş gruplarına göre ortalama faaliyet süreleri incelendiğinde, uyku, eğitim, hobiler ve oyunlar ile spor ve doğa sporları faaliyetlerine en fazla zamanı 10-14 yaş grubundaki fertlerin ayırdığı belirlendi. Bu yaş grubundaki fertlerin, hobi ve oyun faaliyetlerine ayırdıkları süre 1 saat 9 dakika, spor ve doğa sporlarına ayırdıkları süre ise 27 dakika oldu.

Sosyal yaşam ve eğlence faaliyetlerine en fazla zamanı 15-24 yaş grubunun ayırdığı görüldü. TV izleme, radyo ve müzik dinleme ile gönüllü işler ve toplantılara en fazla zamanı 55 yaş ve üzeri yaş grubundaki fertlerin ayırdığı tespit edildi.

Futbol oynayanlar azalırken, voleybol oynayanların oranı arttı

Son dört hafta içinde 10 yaş ve üzeri fertlerin gerçekleştirdiği sportif faaliyetler incelendiğinde, en fazla yapılan sportif faaliyetlerin yüzde 11,7 ile yürüyüş veya koşu, yüzde 4,1 ile futbol ve yüzde 2,5 ile aletli spor faaliyetleri olduğu görüldü. 2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında, futbol oynadığını belirten fertlerin oranının yüzde 5,2'den yüzde 4,1'e azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise yüzde 0,9'dan yüzde 1,4'e arttığı görüldü.

Gazete, dergi okuma azaldı: Sosyal medya arttı

Son dört hafta içinde 10 yaş ve üzeri fertlerin yaptıkları eğlence ve kültür faaliyetleri incelendiğinde, en fazla yapılan faaliyetlerin yüzde 88,8 ile televizyon izlemek, yüzde 71,7 ile sosyal medyada vakit geçirmek ve yüzde 67,5 ile akraba ziyaretinde bulunmak olduğu görüldü. Sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı erkeklerde yüzde 77 iken kadınlarda yüzde 66,6 olarak gerçekleşti.

Araştırmanın 2015 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında, 2025 yılında en yüksek artışın sosyal medyada vakit geçiren fertlerin oranında olduğu görüldü. Sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı 2015 yılında yüzde 33,9 iken 2025 yılında yüzde 71,7'ye yükseldi.

2015 yılına göre en belirgin azalışın ise gazete, dergi ve benzeri yayınları okuma faaliyetinde gerçekleştiği görüldü. Bu faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı yüzde 39,4'ten yüzde 20,1'e düştü.