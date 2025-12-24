Tüm zamanların en iyi 20 filmi seçildi! İzleyenler tekrar tekrar izliyor

Sinemanın uzun soluklu serüveninde iz bırakan yapımlar, yalnızca birer film olmanın ötesine geçerek dönemlerin kültürel hafızasını da şekillendirdi.

Farklı yıllarda vizyona giren bu özel eserler, ait oldukları çağın ruhunu yansıtırken, aynı zamanda evrensel temalarıyla izleyiciler arasında güçlü bağlar kurmayı başardı. Kimi yapımlar insan psikolojisinin derinliklerine inerek karanlık yönleri gözler önüne sererken, kimileri dostluk, fedakarlık, aile ve aşk gibi değerleri merkezine alarak umut veren hikayeler sundu.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİ 20 FİLMİ

vogue.com.tr tarafından derlenen listeye göre tüm zamanların en iyi 20 filmi seçilen yapımlar şöyle:

Casablanca (1942)

IMDb: 8.5

Psycho (1960)

IMDb: 8.5

Jaws (1975)

IMDb: 8.1

The Godfather (1972)

IMDb: 9.2

E.T. the Extra-Terrestrial (1982)

IMDb: 7.9

Goodfellas (1990)

IMDb: 8.7

The Silence of the Lambs (1991)

IMDb: 8.6

Jurassic Park (1993)

IMDb: 8.2

Pulp Fiction (1994)

IMDb: 8.8

The Shawshank Redemption (1994)

IMDb: 9.3

Titanic (1997)

IMDb: 7.9

The Matrix (1999)

IMDb: 8.7

Fight Club (1999)

IMDb: 8.8

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

IMDb: 8.9

Spirited Away (2001)

IMDb: 8.6

The Pianist (2002)

IMDb: 8.5

The Dark Knight (2008)

IMDb: 9.1

Inception (2010)

IMDb: 8.8

Interstellar (2014)

IMDb: 8.7

Parasite (2019)

IMDb: 8.5