Turgay Gümüş kimdir, Şirin Payzı’nın eşi Turgay Gümüş ne iş yapıyor?

Gazeteci Şirin Payzın, İtalya'nın Venedik kentinde yer alan tarihi Palazzo Contarini Polignac sarayında iş insanı Turgay Gümüş ile dünyaevine girdi.

Şirin Payzın ile Turgay Gümüş'ün bu özel nikah töreni, hem Venedik’in eşsiz atmosferinde hem de çiftin hayatındaki yeni dönemi simgeleyen anlamlı bir an olarak kayıtlara geçti.

Şirin Payzın’ın evliliği sonrası merak edenler Turgay Gümüş’ü sorgulamaya başladı. Peki Şirin Payzı’nın eşi Turgay Gümüş ne iş yapıyor?

TURGAY GÜMÜŞ KİMDİR NE İŞ YAPAR?

İzmir’in Çeşme ilçesinde butik bir şaraphane işleten Gümüş, özellikle şarap üretimindeki başarısıyla tanınıyor.

Yerel bağlardan özenle seçilen üzümlerle hazırladığı şaraplar, dünyaca prestijli Decanter Dergisi’nin 2024 Dünya Şarap Ödülleri'nde büyük beğeni topladı. "Şirin Grenache Roze 2023" ve "Alara Chardonnay-Sultaniye Beyaz 2023" adlı iki şarabı, bronz madalya kazanarak kalitesini uluslararası arenada ispatladı.

Bunun yanında şarap tutkusunu iş hayatına başarıyla yansıtan Turgay Gümüş, sürdürülebilir üretim anlayışıyla butik şaraphanesini büyütürken, bölgesel ürünlerin değer kazanmasına da önemli katkılar sağlıyor. Şirin Payzın ile evliliği sonrası çiftin ortak sosyal ve kült

ürel projelerde de yer alması bekleniyor.