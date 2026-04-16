  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Turiste şiş kebabı 70 bin TL'ye sattı, yakalandı
Takip Et

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde bir seyyar satıcı, dikkatsiz bir İngiliz turisti hedef alarak yaklaşık 70 bin TL değerinde kebap sattı ve büyük bir dolandırıcılık gerçekleştirdi. Copacabana sahilinde yaşanan olayda, ödeme cihazını manipüle ettiği belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Salı günü lüks otellerin hemen karşısındaki kumsalda gözaltına alınan zanlı ve suç ortağının, ödeme terminalini kullanarak turisti bin kat fazla borçlandırdığı belirlendi.

Mağdur turist, normalde 10 real (yaklaşık 70 TL) tutması gereken et şiş için farkında olmadan 10 bin real (yaklaşık 70 bin TL) ödedi.

Bu olay, Brezilya'nın en turistik şehrinde son dönemde yaşanan benzer dolandırıcılıkların son halkası oldu.

İki Arjantinli turist iki bardak açaí (tropikal meyve püresi) için 7 bin real ödemeye zorlandı.

Kolombiyalı bir ziyaretçi bir bardak caipirinha kokteyli için 2 bin 500 real ödemek zorunda bırakıldı.

Margarin sürülmüş bir adet mısır için bir Arjantinli kadından 20 bin real alındı.

Polis 'suç dalgasını' durdurmaya çalışıyor

Rio Turizm Polisi Şefi Patricia Alemany, Copacabana ve Ipanema plajlarındaki bu suç dalgasını durdurmak için çalıştıklarını belirtti.

Alemany, plajlardaki denetim eksikliğinin yarattığı "düzensiz ortamın" dolandırıcılara zemin hazırladığına işaret etti.

Uzmanlar uyarıyor: Rakamı kontrol edin

Uzmanlar, özellikle dil bilmeyen turistlerin ödeme yaparken terminal üzerindeki rakamları dikkatle kontrol etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Turistlerin gözdesi

Yaşanan bu olaylara rağmen Rio, turistler için cazibesini korumaya devam ediyor.

Geçen yıl 9 milyon turisti ağırlayarak rekor kıran Brezilya, gelecek ay sahilde düzenlenecek Shakira konseri gibi dev etkinliklerle ziyaretçi çekmeyi sürdürüyor.

 