Türk müziğinin unutulmaz ismi Süheyla Altmışdört kimdir, öldü mü, kaç yaşında?

Türk müziğinin kraliçelerinden peş peşe kötü haberler geliyor. Güllü’nün ölümünün şaşkınlığını atlatamamışken, kısa süre önce Muazzez Abacı kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Şimdi ise bir üzen haber de Süheyla Altmışdört’den geldi.

Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Süheyla Altmışdört, hem sahne hem de eğitimde yıllardır örnek bir isim olarak biliniyordu.

Peki Süheyla Altmışdört kimdir, öldü mü? Süheyla Altmışdört neden öldü ve kaç yaşında? işte bilinmesi gerekenler…

SÜHEYLA ALTMIŞDÖRT KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

1926 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Süheyla Altmışdört, 1948’de İstanbul’a gelerek İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda eğitim aldı. Münir Nurettin Selçuk, Mesud Cemil, Fulya Akaydın ve Şefik Gürmeriç gibi dönemin önemli hocalarından dersler aldı.

Eğitimini tamamladıktan sonra konservatuvarda öğretim görevlisi olarak görev yapan Altmışdört, hem Klasik Türk Müziği hem de Türk Halk Müziği alanında koro yönetimi ve hocalık yaptı.

2025 yılında 99 yaşında hayata veda eden Süheyla Altmışdört’ün ölüm nedeni açıklanmadı. Ancak sanatçı, uzun ömrünü Türk müziğine ve eğitimine adayan bir isim olarak hafızalara kazındı.