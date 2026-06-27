Türkiye nüfusu göçle de eriyor

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Geçtiğimiz hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerinde Türkiye’nin son 10 yıldaki göç hareketleri dikkat çekti.

Verinin detayları incelendiğinde, 2016 yılından bu yana net göç oranlarının son yıllardaki kesintisiz çıkışa döndüğü görüldü.

Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den giden kişilerin toplamında son 10 yılın 6 yılında Türkiye nette göç alıyor. 2016 itibarıyla pandemi yılı 2020’ye dek 4 yıl aralıksız Türkiye’ye göç olurken, 2020’de ağırlıklı yabancı uyruklu kişiler başta olmak üzere net oranda göç verildiği izleniyor. 2021’de yeniden güçlü bir göç dalgası alan Türkiye’de 2023 itibarıyla net göçte gidenlerin Türk vatandaşlarında negatif olduğu bir tablo izleniyor.

Yabancı uyruklu göç

Türkiye’ye 2016-2025 döneminde toplamda 3 milyon 668 bin 554 göçmen gelirken, 2 milyon 480 bin 130 kişi de çıkış yapmış görünüyor.

TÜİK verilerinde, yabancı uyruklu nüfus kapsamı şu şekilde açıklanıyor:

“Referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip veya uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olanlar ile izinle Türk vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirilmiştir. Kurs, turizm, bilimsel araştırma vb. nedenlerle 90 günden kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dâhil değildir.”

Yabancı uyrukluların net göç verilerine bakıldığında da 2020, 2023 ve 2024 yılları haricinde artı tarafta kaldığı görülüyor.

Türk vatandaşlarının göçü

Türkiye’de son yıllarda çok konuşulan doğum artış hızındaki azalış ve projeksiyonlara göre gelecek yıllarda nüfusa etkileri son dönemde çok tartışılıyor. Azalış göç verilerinde de izlenen bir tablo olarak dikkat çekiyor.

Türk vatandaşlarının yurt dışına göçünde son 10 yılda 4 yılda geri dönüşler olurken, 6 yılda çıkışlar izleniyor. En sert çıkışın 2023 yılında izlendiği verilere göre, 10 yılda yurt dışına göç eden Türk vatandaşları nette 290 bin 512 kişi ekside kalıyor.