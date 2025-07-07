Türkiye’nin en büyük Lavanta Bahçesi’nde festival coşkusu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Karatay Lavanta Bahçesi’nin karşısındaki etkinlik alanında kurulan stantlar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. El emeği ürünlerin sergilendiği stantlardan sahne gösterilerine, atölyelerden çocuk eğlencelerine kadar dolu dolu bir program sunuluyor. Lavantanın huzur veren kokusu eşliğinde binlerce vatandaş, bu doğa şölenine Lavanta Günleri ile bir kez daha tanıklık etti. Vatandaşlar, organizasyonun her detayında emek olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Lavantalı lezzetler göz doldurdu

Karatay Belediyesi’nin standları da en çok ziyaret edilen alanlardan biri oldu. Lavantalı dondurma ve gazozun tadına bakan misafirler, lavanta reçeli, lokumu, kolonyası, sabunu, kremi, tohumu ve yağı gibi doğal ürünlere büyük ilgi gösterdi. Çocuk tiyatroları, bubble show, akrobasi gösterileri ve eğlenceli yarışmalar miniklere hem kahkaha hem de unutulmaz anlar yaşatırken, etkinlik boyunca sahnelenen Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserleri de müzikseverlerle buluşuyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca

“Konya’ya Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesini kazandırdık”

Etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm misafirlere teşekkür eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Dördüncü Lavanta Günlerinde vatandaşlarımızla bir arada olmak bizler için büyük bir sevinç kaynağı. Burası artık bizim için çok özel bir alan haline geldi. Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesini Konyamıza kazandırdık. Daha önce moloz dökülen, atıl durumdaki bu bölgeyi temizledik, toprağı yeniden işledik ve Konya’nın iklimine en uygun bitkilerden biri olan lavanta ile buluşturduk. Böylece bu alanı çorak bir araziden rengarenk, huzur veren bir bahçeye dönüştürdük. Bu da sabrın ve emeğin gerçek hikayesidir” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın birçok yerinden misafir ağırlıyoruz”

Lavanta Bahçesi’nin hemen yanına Türkiye’nin dört bir yanından 190 farklı gül çeşidini bir araya getirdikleri Gül Parkı’nı da kazandırdıklarını belirten Kılca, “Burada ortaya çıkan manzara yalnızca Konya’dan değil, ülkemizin ve dünyanın birçok yerinden misafirleri kendine çekiyor. Şenliğimizde Hollanda, Avusturya ve Kıbrıs’tan gelen hemşehrilerimizle de bir araya geldik. Karatay, değişen yüzüyle ziyaretçilerin yeni cazibe merkezi oldu; herkes burayı görmek ve deneyimlemek istiyor.” dedi.

“Karatay Lavanta Bahçesi, Konya’nın yeni cazibe merkezi”

Konya’nın turizm alanında önemli mesafeler kat ettiğini söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şehrimize gelen misafirlerimizin daha güzel vakit geçirebilmeleri ve bu sayının artması için Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle birlikte yoğun çaba içerisindeyiz. Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’nın da ifade ettiği gibi, buranın eski halini bilen biri olarak bugün geldiğimiz nokta gerçekten takdire şayan. Gül bahçesi, Hobi bahçesi ve Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesi ile birlikte burası artık şehrimizin yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi.” dedi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

"Lavanta Bahçesi, ilçemize yeni bir soluk getirdi"

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, ilçenin değişen çehresiyle birlikte sosyal ve kültürel aktivitelerin öneminin arttığını vurgulayarak, Lavanta Günleri’nin örnek bir etkinlik olduğunu söyledi. Kaymakam Ayhan, “Güzel bir ortam, güzel bir bahçe ve güzel bir açılış vesilesiyle bir aradayız. Bu anlamlı etkinlikte sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Lavanta Bahçesi’nin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bu güzelliklerin ilçemize, şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

"Konya, dünyada örne belediyecilikle markalaşıyor"

Son olarak konuşan AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya belediyelerinin insan odaklı hizmetlerine dikkat çekti.

Konya’nın belediyecilik alanında dünyada örnek gösterilen şehirlerden biri haline geldiğini belirten Latif Selvi şunları söyledi. “Belediye başkanları ne yapar diye soranlar olur; yol yapar, altyapı yapar ama esas olan insanı ilgilendiren, insana dokunan her hizmeti gerçekleştirmektir. Bu kapsamda şehrimizi markalaştıran Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve ekipleri ile birlikte Konya, örnek belediyecilikte önemli bir yere sahip. Lavanta Günleri de bunun en güzel örneğidir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milletimiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.”