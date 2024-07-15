Tutumlu olmaya çalışırken cimri görünmek nasıl engellenir?

Pandemi sonrası dünyada artan fiyatlar ve geride bütçeler çoğu insanı zorluyor. Uzmanlar her zamankinden çok "tasarruf" anlatırken, tutumlu olmak öne çıkıyor. Aynı ürünü daha uyguna almanın yolları, alışverişte tasarruf etmenin önemi, maliyetleriyle azaltmanın yolu gibi tavsiyeler tutumlu olmayı öğretiyor. Ancak, tutumlu olmak ile cimri olmak arasında ince bir çizgi bulunuyor.

haberler/tutumluluk-ve-cimrilik-arasindaki-ince-cizgi-h106">CNBC’den Hazal Orta'nın çevirisinde, görgü kuralları uzmanı Thomas Farley, tutumlu olmaya çalışırken, cimri görünmek istemeyenler için önemli tavsiyelerde bulunuyor.

"Cimrilik insanlar için aşağılayıcı olurken, tutumluluk bir erdem"

Farley tutumlu ve cimri olmak arasındaki farkın, başka insanlara yönelik etkiler olduğunun altını çiziyor.

Tutumluluk için verdiği örnekte Business Class uçabilecek bütçeye sahip birinin, ekonomide uçmasını işaret eden, Farley, ödemesi gereken bir ücreti ise ödemeyen kişinin cimri olarak nitelendirildiğini hatırlatıyor.

Cimri görünmekten nasıl kaçınılır?

İnsanların paralarını harcamak ya da tasarruf edeceği alanları seçmekte özgür olduğu biliniyor. Ancak uzmanlar, son dönemde sosyal medyada da popülerleşen "loud budgeting" stratejisine dikkat çekiyor. Kavram, tasarruf ettiğiniz alanlarda değişen planları ya da vazgeçtiğiniz harcamaları çevrenizle de paylaşmayı içeriyor. Tutumluluk konusunda net bir şekilde iletişim kurmak, cimri görünmeyi engelliyor.

Sizi dışarıda yemeğe davet eden arkadaşlarınıza yeterli bütçeniz olmadığı için katılamayacağınızı açıklamak "loud budgeting" yani "yüksek sesle bütçeni söylemek" anlamına geliyor.

Farley, cimri görünmemek için 3 öneride bulunuyor:

Ortamı koklamak

Cimri görünmemek için ortamı anlamak önemli. Çevrenizin para konusundaki yaklaşımlarında önlem olarak "Alman usulü" öne çıkarken, sadece kendi yediğini ödemek, tüm harcamaları eşit bölüşmek gibi durumlarda dikkat etmek gerekiyor. Arkadaşlarla hesap öderken sıkı hesap yapanların yüksek bütçeli harcamalarının da arkadaşlarının dikkatini çekeceği konusunda uyarıyor.

Bütçe konusunda netlik

Sosyal medyada da görülen "loud budgeting" öne çıkıyor. Bütçesi olmadığını net bir şekilde ifade eden birinin cimri olarak görülmeyeceğini belirten Farley, yüksek bütçeli etkinliklere alternatif daha uygun seçeneklerin çevreye de bütçe açısından fikir vereceğini belirtiyor.

Maliyetin bedelini ödetmemek

Maliyetlerin birçok yerde arttığına dikkat çeken Farley, bu durumun görgü kurallarına uymamak için bahane olamayacağını da işaret ediyor. "Restorandaki garson, yemeğin fiyatını belirlemiyor" diyen Farley, bahşişten kaçmanın doğru olmadığına dikkat çekiyor. Çünkü bu durum fiyatları belirlemeyenleri cezalandırmak anlamına geliyor.