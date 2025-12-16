TÜYAP Kitap Fuarı giriş ücreti 2025 ARALIK; Kitap fuarı öğrenci, öğretmen, memur, emekli, anne ücret
TÜYAP KİTAP FUARI GİRİŞ ÜCRETİ 2025 ARALIK
13-21 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleşen 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için giriş ücreti bilgileri şu şekildedir:
2025 Bilet Fiyatları
Tam Bilet: 30 TL
Öğrenci, Öğretmen, Emekli ve Engelliler: Ücretsiz
Çocuklar: Ücretsiz
Önemli Ziyaretçi Notları
Online Bilet: Fuara girişte sıra beklememek için biletinizi TÜYAP'ın resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden e-bilet olarak almanız önerilir.
Ücretsiz Girişler: Ücretsiz giriş hakkından yararlanacak olan ziyaretçilerin (öğrenci, öğretmen vb.) ilgili kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Geçerlilik: Satın alınan her bilet tek günlük giriş hakkı sağlar.
Fuar Saatleri
Hafta İçi: 10:00 – 19:00
Hafta Sonu: 10:00 – 20:00
(Fuarın son günü olan 21 Aralık'ta kapanış saati genellikle 19:00 olarak uygulanır.)
