UBS: Milyarderlerin serveti 2 trilyon dolar arttı

2024 UBS Milyarder Hedefleri Raporu, milyarderlerin toplam sayısının bir önceki yıl 2.544'ten 2.682'ye, servetlerinin ise 12 trilyon dolardan 14 trilyon dolara yükseldiğini belirtti. Bu kişilerin toplam serveti 2015 yılında 6,3 trilyon dolardı.

Dünya Bankası'na göre geçen yıl dünya nüfusu 8 milyarın biraz üzerindeydi ve gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) 105,4 trilyon dolar civarındaydı.

ABD’de milyarderler arttı, Çin’de geriledi

Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarderlerin sayısı, sanayi ve teknoloji patronlarının öncülüğünde 751'den 835'e yükselirken, toplam servetleri 4,6 trilyon dolardan 5,8 trilyon dolara çıktı.

Çin anakarasında milyarderlerin sayısı 520'den 427'ye, servetleri ise 1,8 trilyon dolardan 1,4 trilyon dolara düştü.

Önceki UBS rakamlarına göre 2021 yılında Çin anakarasında toplam servetleri 2,5 trilyon dolardan fazla olan 626 milyarder vardı.

Hindistan yükselişte

UBS Küresel Servet Yönetimi Stratejik Müşteriler Başkanı Benjamin Cavalli, düşüşün emlak piyasalarındaki kayıpları ve Çin'in en zenginlerinden bazılarının sahip olduğu şirketlerin değerindeki düşüşü yansıttığını ve ekonomik görünümün daha az kesin olduğunu söyledi.

UBS, Hindistan'ın milyarder sayısının geçtiğimiz yıl beşte bir oranında artarak 185'e, servetlerinin ise yüzde 40'tan fazla artarak yaklaşık 906 milyar dolara ulaştığını söyledi.

En zengin Fransızlar

Batı Avrupa'da İsviçre, İngiltere'yi geride bırakarak Almanya'dan sonra en fazla milyardere sahip ikinci ülke oldu ve toplam milyarder sayısını 10 artırarak 85'e çıkardı.

UBS, Fransa'da milyarderlerin 12 kişi artarak 46’ya, Almanya'nın 8 kişi artışla 117’ye, İtalya'nın 6 artışla 62’ye ve İspanya'nın 3 artışla 27’ye çıktığını, İngiltere'nin ise bir azalarak 82'ye düştüğünü açıkladı. Fransa'nın milyarderlerinin toplam serveti Avrupalılar arasında en yüksek seviyede bulunuyor.