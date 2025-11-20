Üç Aylar ne zaman başlıyor 2025? Diyanet’e göre Receb, Şaban, Ramazan başlangıç tarihi

Müslüman aleminin en kıymetli aylarından olan Üç Aylar için geri sayım başladı. Üç Aylar 2025 ne zaman başlıyor sorusu, manevi hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Üç Aylar ne zaman başlıyor? Diyanet’e göre Receb, Şaban, Ramazan başlangıç tarihi

Müslüman aleminin manevi aylarından olan Üç Aylar için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 dini günler takvimine göre Üç Aylar’ın başlangıç tarihini açıkladı. Peki müslüman alemi için önemli olan bu aylar ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam dünyasında özel bir yere sahip olan Üç Aylar; Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsar. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 dini günler takvimine göre Üç Aylar’ın başlangıcı, Receb ayının ilk gününe denk geliyor. Peki 2025 Üç Aylar başlangıcı hangi tarihte, kandil geceleri ne zaman?

Diyanet’in yayımladığı 2025 dini günler takvimi verilerine göre Üç Aylar’ın başlangıcı olarak kabul edilen Receb ayının ilk günü 21 Aralık 2025 tarihine denk geliyor. Bu tarihle birlikte manevi yoğunluğun arttığı süreç başlıyor ve Şaban ile Ramazan aylarıyla devam ediyor.

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç Aylar; Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan, ibadetlerin arttığı, tövbe ve duaların çoğaldığı, hayır ve paylaşma bilincinin yükseldiği mübarek zaman dilimidir. Peygamber Efendimiz’in “Allah’ım! Receb ve Şaban aylarını bize mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır.” duası, bu ayların manevi değerini vurgular.

2025 KANDİL GECELERİ (REGAİP, MİRAÇ, BERAT)

Üç Aylar boyunca üç önemli kandil gecesi idrak edilecek. Bunlar sırasıyla şöyle:

- Regaip Kandili: Receb ayında

- Miraç Kandili: Receb ayında

- Berat Kandili: Şaban ayında

Bu gecelerde camilerde düzenlenen programlar, toplu dualar, Kur’an-ı Kerim okumaları ve tesbihatlar öne çıkar.