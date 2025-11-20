  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Üç Aylar ne zaman başlıyor 2025? Diyanet’e göre Receb, Şaban, Ramazan başlangıç tarihi
Takip Et

Üç Aylar ne zaman başlıyor 2025? Diyanet’e göre Receb, Şaban, Ramazan başlangıç tarihi

Müslüman aleminin en kıymetli aylarından olan Üç Aylar için geri sayım başladı. Üç Aylar 2025 ne zaman başlıyor sorusu, manevi hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Üç Aylar ne zaman başlıyor? Diyanet’e göre Receb, Şaban, Ramazan başlangıç tarihi...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Üç Aylar ne zaman başlıyor 2025? Diyanet’e göre Receb, Şaban, Ramazan başlangıç tarihi
Takip Et

Müslüman aleminin en kıymetli aylarından olan Üç Aylar için geri sayım başladı. Üç Aylar 2025 ne zaman başlıyor sorusu, manevi hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Üç Aylar ne zaman başlıyor? Diyanet’e göre Receb, Şaban, Ramazan başlangıç tarihi

Müslüman aleminin manevi aylarından olan Üç Aylar için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 dini günler takvimine göre Üç Aylar’ın başlangıç tarihini açıkladı. Peki müslüman alemi için önemli olan bu aylar ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam dünyasında özel bir yere sahip olan Üç Aylar; Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsar. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 dini günler takvimine göre Üç Aylar’ın başlangıcı, Receb ayının ilk gününe denk geliyor. Peki 2025 Üç Aylar başlangıcı hangi tarihte, kandil geceleri ne zaman?

Diyanet’in yayımladığı 2025 dini günler takvimi verilerine göre Üç Aylar’ın başlangıcı olarak kabul edilen Receb ayının ilk günü 21 Aralık 2025 tarihine denk geliyor. Bu tarihle birlikte manevi yoğunluğun arttığı süreç başlıyor ve Şaban ile Ramazan aylarıyla devam ediyor.

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç Aylar; Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan, ibadetlerin arttığı, tövbe ve duaların çoğaldığı, hayır ve paylaşma bilincinin yükseldiği mübarek zaman dilimidir. Peygamber Efendimiz’in “Allah’ım! Receb ve Şaban aylarını bize mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır.” duası, bu ayların manevi değerini vurgular.

2025 KANDİL GECELERİ (REGAİP, MİRAÇ, BERAT)

Üç Aylar boyunca üç önemli kandil gecesi idrak edilecek. Bunlar sırasıyla şöyle:

- Regaip Kandili: Receb ayında

- Miraç Kandili: Receb ayında

- Berat Kandili: Şaban ayında
Bu gecelerde camilerde düzenlenen programlar, toplu dualar, Kur’an-ı Kerim okumaları ve tesbihatlar öne çıkar.

Yaşam
İyi Ki Vakfı Destek Programı 2025’in kazanan projesi belli oldu
İyi Ki Vakfı Destek Programı 2025’in kazanan projesi belli oldu
Eşref Rüya 23 bölüm fragmanı izle! Eşref Rüya 23 bölüm gösterim izle Youtube
Eşref Rüya 23 bölüm fragmanı izle! Eşref Rüya 23 bölüm gösterim izle Youtube
Sahipsizler fragman 39 bölüm fragmanı izle! Sahipsizler yeni bölüm fragmanı izle Youtube
Sahipsizler fragman 39 bölüm fragmanı izle! Sahipsizler yeni bölüm fragmanı izle Youtube
Çılgın Sayısal Loto 19 Kasım 2025 sonuçları; Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu öğrenme
Çılgın Sayısal Loto 19 Kasım 2025 sonuçları; Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu öğrenme
Masterchef 19 Kasım kim elendi? Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?
Masterchef 19 Kasım kim elendi? Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?
18 Kasım Reytingleri Sallandı: İspanya-Türkiye maçı zirvede! İşte en çok izlenenler
18 Kasım Reytingleri Sallandı: İspanya-Türkiye maçı zirvede! İşte en çok izlenenler