Ülkelerin kişi başı süt tüketimi açıklandı. Türkiye zirveye yaklaşamadı bile
Türkiye’nin de yer aldığı ‘süt tüketim’ listeyi yayımlandı. Vücudun ihtiyacı olan proteini barındıran sütü ülkemiz çok az tüketiyor.
Dünya genelinde süt tüketimi, beslenme alışkanlıkları ve yaşam standartlarıyla birlikte her geçen yıl değişkenlik göstermeye devam ediyor. Yapılan son araştırmalar, kişi başına düşen süt ve süt ürünleri tüketiminin özellikle gelişmiş ekonomilerde daha yüksek seviyelerde seyrettiğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bunun temel nedenleri arasında sağlıklı beslenme bilincinin artması, protein ağırlıklı diyetlerin yaygınlaşması ve süt ürünlerine erişimin kolay olması yer alıyor.
Öte yandan bazı bölgelerde tüketimin görece düşük kalmasının ardında ise ekonomik koşullar, geleneksel beslenme alışkanlıkları ve laktoz intoleransı gibi sağlık faktörleri bulunuyor. Araştırma verileri, özellikle genç nüfusun bitkisel bazlı alternatiflere yönelmesiyle birlikte klasik süt tüketiminde sınırlı düşüşler yaşandığını da gösteriyor. Buna karşın peynir, yoğurt ve kefir gibi fermente ürünlerin tüketimi artış eğilimini sürdürüyor.
ÜLKELERİN SÜT TÜKETİM MİKTARI
Uzmanlar, süt ve süt ürünlerinin kalsiyum, protein ve vitamin açısından önemli bir kaynak olduğunu hatırlatarak, dengeli tüketimin toplum sağlığı açısından kritik rol oynadığını vurguluyor. stats_feed’in yayımladığı bilgiye göre süt tüketimi şu şekilde:
Finlandiya: 430 kg
Karadağ: 349 kg
Hollanda: 341 kg
İsveç: 341 kg
İsviçre: 318 kg
Arnavutluk: 303 kg
Litvanya: 295 kg
İrlanda: 291 kg
Kazakistan: 288 kg
Estonya: 284 kg
Danimarka: 277 kg
Norveç: 261 kg
Almanya: 258 kg
Avusturya: 258 kg
Yunanistan: 255 kg
ABD: 254 kg
İtalya: 246 kg
Fransa: 241 kg
Belçika: 236 kg
Avustralya: 234 kg
Birleşik Krallık: 232 kg
Polonya: 205 kg
Portekiz: 205 kg
Çek Cumhuriyeti: 195 kg
Arjantin: 195 kg
Türkiye: 193 kg
İsrail: 193 kg
Kanada: 187 kg
Pakistan: 183 kg
İspanya: 164 kg
Rusya: 163 kg
Brezilya: 149 kg
Ukrayna: 145 kg
Yeni Yeni Zelanda: 137 kg
Birleşik Arap Emirlikleri: 132 kg
Venezuela: 117 kg
Şili: 116 kg
Meksika: 111 kg
Küba: 99 kg
Hindistan: 84 kg
Suudi Arabistan: 83 kg
Japonya: 72 kg
Mısır: 59 kg
Güney Afrika: 55 kg
İran: 46 kg
Çin: 32 kg
Güney Kore: 29 kg
Bangladeş: 21 kg
Endonezya: 14 kg
Nijerya: 8 kg
Kuzey Kore: 4 kg