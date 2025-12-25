Ülkelerin kişi başı süt tüketimi açıklandı. Türkiye zirveye yaklaşamadı bile

Dünya genelinde süt tüketimi, beslenme alışkanlıkları ve yaşam standartlarıyla birlikte her geçen yıl değişkenlik göstermeye devam ediyor. Yapılan son araştırmalar, kişi başına düşen süt ve süt ürünleri tüketiminin özellikle gelişmiş ekonomilerde daha yüksek seviyelerde seyrettiğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bunun temel nedenleri arasında sağlıklı beslenme bilincinin artması, protein ağırlıklı diyetlerin yaygınlaşması ve süt ürünlerine erişimin kolay olması yer alıyor.

Öte yandan bazı bölgelerde tüketimin görece düşük kalmasının ardında ise ekonomik koşullar, geleneksel beslenme alışkanlıkları ve laktoz intoleransı gibi sağlık faktörleri bulunuyor. Araştırma verileri, özellikle genç nüfusun bitkisel bazlı alternatiflere yönelmesiyle birlikte klasik süt tüketiminde sınırlı düşüşler yaşandığını da gösteriyor. Buna karşın peynir, yoğurt ve kefir gibi fermente ürünlerin tüketimi artış eğilimini sürdürüyor.

ÜLKELERİN SÜT TÜKETİM MİKTARI

Uzmanlar, süt ve süt ürünlerinin kalsiyum, protein ve vitamin açısından önemli bir kaynak olduğunu hatırlatarak, dengeli tüketimin toplum sağlığı açısından kritik rol oynadığını vurguluyor. stats_feed’in yayımladığı bilgiye göre süt tüketimi şu şekilde:

Finlandiya: 430 kg

Karadağ: 349 kg

Hollanda: 341 kg

İsveç: 341 kg

İsviçre: 318 kg

Arnavutluk: 303 kg

Litvanya: 295 kg

İrlanda: 291 kg

Kazakistan: 288 kg

Estonya: 284 kg

Danimarka: 277 kg

Norveç: 261 kg

Almanya: 258 kg

Avusturya: 258 kg

Yunanistan: 255 kg

ABD: 254 kg

İtalya: 246 kg

Fransa: 241 kg

Belçika: 236 kg

Avustralya: 234 kg

Birleşik Krallık: 232 kg

Polonya: 205 kg

Portekiz: 205 kg

Çek Cumhuriyeti: 195 kg

Arjantin: 195 kg

Türkiye: 193 kg

İsrail: 193 kg

Kanada: 187 kg

Pakistan: 183 kg

İspanya: 164 kg

Rusya: 163 kg

Brezilya: 149 kg

Ukrayna: 145 kg

Yeni Yeni Zelanda: 137 kg

Birleşik Arap Emirlikleri: 132 kg

Venezuela: 117 kg

Şili: 116 kg

Meksika: 111 kg

Küba: 99 kg

Hindistan: 84 kg

Suudi Arabistan: 83 kg

Japonya: 72 kg

Mısır: 59 kg

Güney Afrika: 55 kg

İran: 46 kg

Çin: 32 kg

Güney Kore: 29 kg

Bangladeş: 21 kg

Endonezya: 14 kg

Nijerya: 8 kg

Kuzey Kore: 4 kg