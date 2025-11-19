Ünlü ressamın tablosu açık artırmada rekor fiyata satıldı

The Guardian'ın haberine göre, 1914-1916 yıllarında yapılan yaklaşık 1,8 metre uzunluğundaki tablo, Sotheby's Müzayede Evi'nde satışa sunuldu.

Lederer'in Çin işi bir kaftan içinde resmedildiği tablo için yapılan müzayede 20 dakikada tamamlandı.

Açık artırmada satılan en pahalı eser

Klimt’in "Elisabeth Lederer Portresi" için nihai teklif 236,4 milyon dolar oldu. Böylelikle tablo, modern sanat kategorisinde açık artırmada satılan en pahalı eser ünvanını aldı.

Öte yandan, Sotheby's Müzayede Evi, eseri satın alan kişinin kimliğini açıklamadı.

Nazi döneminde yağmalandıktan sonra İkinci Dünya Savaşı sırasındaki bir yangında yok olmanın eşiğinden dönen tablo, 1948’de Lederer’in kardeşi Erich Lederer’e iade edilmişti.

Tablo, 1985’te Estee Lauder ailesinin varisi Leonard A. Lauder tarafından satın alınmıştı.

Lauder’in haziran ayında 92 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından tablo tekrar satışa çıkarılmıştı.