Ünlü şarkıcının otelde kız arkadaşına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı

Puff Daddy ve P. Diddy lakaplarını kullanarak şöhret olan ABD'li şarkıcı Sean Combs'un 2016 yılında o dönemki kız arkadaşı Cassie'ye şiddet uyguladığı görüntüler yayınlandı.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'in ele geçirdiği görüntülerde beline sardığı havluyla görüntülenen Combs, Century City'deki InterContinental Hotel'de Cassie'yi koridorda kovalarken görülüyor.

Üzeri çıplak olan Combs, asansöre binmeye çalışan Cassie'yi yakalıyor ve yere fırlatıyor. Daha sonra genç kadın yerde hareketsiz yatarken onu tekmeliyor ve daha sonra da çantasını alıyor. Görüntülerde şarkıcının genç kadını tekrar tekrar tekmelediği görülürken, daha sonra da kapüşonundan tutarak odalarına sürüklemesi yer alıyor.

Combs'un görüntüler için otele 50 bin dolar ödemeyi teklif ettiği de belirtildi.

Bu görüntülerden iki gün sonra el ele tutuşup poz vermişler

CNN, görüntülerden iki gün sonra Combs ve Cassie'nin The Perfect Match isimli filmin galası için kırmızı halıda el ele tutuşarak poz verdiğini de hatırlattı.

Cassie'nin avukatı Douglas Wigdor, DailyMail.com'a yaptığı açıklamada, "Yürek burkan video, Bay Combs'un rahatsız edici ve yırtıcı davranışını gözler önüne serdi. Bayan Ventura'nın bu olayı gün ışığına çıkarmak için gösterdiği cesaret ve metaneti kelimelerle ifade etmek mümkün değil" dedi.

Geçen yıl dava açmıştı

Cassie geçen yıl Combs'a tecavüz ve bir dizi başka suç işlediği iddiasıyla dava açmıştı.

Çift, Kasım ayında açıklanmayan bir meblağ karşılığında mahkeme dışında uzlaştılar.

Cassie o dönemde yaptığı bir açıklamada, "Bu meseleyi belli bir düzeyde kontrolümün olduğu şartlarda dostane bir şekilde çözmeye karar verdim. Aileme, hayranlarıma ve avukatlarıma sarsılmaz destekleri için teşekkür etmek istiyorum" demişti.

Avukatı: "İddiaları reddediyoruz"

Diddy'nin avukatı o dönemde yaptığı açıklamada, davayı kabul etmesinin hiçbir şekilde suçun kabulü anlamına gelmediğini söyledi.

Avukatı Ben Brafman, "Bay Combs bu saldırgan ve çirkin iddiaları şiddetle reddetmektedir. Geçtiğimiz altı ay boyunca Bay Combs, ilişkileri hakkında zarar verici bir kitap yazma tehdidi altında Bayan Ventura'nın ısrarlı 30 milyon dolarlık talebine maruz kaldı ve bu talep açık bir şantaj olarak kesin bir dille reddedildi. İlk tehdidini geri çekmesine rağmen, Bayan Ventura şimdi Bay Combs'un itibarını zedelemeyi amaçlayan ve bir ödeme günü arayan temelsiz ve çirkin yalanlarla dolu bir dava açmaya başvurdu." dedi.

11 yıl birlikte olmuşlardı

Çift, 2006 yılında Cassie 19, Combs 37 yaşındayken tanıştıktan sonra 2007-2018 yılları arasında birlikte olmuştu.