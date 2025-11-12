Uzak Şehir 38 bölüm fragmanı izle. Uzak Şehir son bölüm fragmanı Youtube konusu arama motorlarında trend oldu. Diziseverler dizinin yeni bölüm fragmanı izlemenin yollarını arıyor.

Bu bölümde, Cihan Albora ile Ecmel ve Demir arasındaki entrika ve güç oyunu, Albora ailesi için yıkıcı bir fırtınaya dönüşür.

Ecmel’in kurduğu planı bozmak için Cihan tüm imkanları zorlamaya başlar; ancak karşısında sadece Demir değil, operasyonun zamanlamasını daraltan kritik bir konu daha vardır: Kaya’nın ameliyatı. Zaman her geçen saniye aleyhlerine işlemektedir.

Bu kaosun içinde, Alya Albora, Cihan’a destek olmak için kendi kurallarını koyar. Koruma içgüdüsü ile hareket eden Alya, yalnızca aşkı için değil; Albora’nın itibarı ve geleceği için de cesur bir hamle yapar. Onun bu kararlı duruşu, Cihan’ın gururunu okşar ve birlikte hareket etme kararı çıkar.

Öte yandan, Şahin ciddi bir gerçeği öğrenir: Boran’ın azmettiricisinin kendi babası olduğunu keşfeder. Bu itiraf, vicdanını altüst eder ve Şahin, Cihan’a durumu açığa çıkararak af diler. Hesabını ise kendi elleriyle kesmeye kararlıdır.

Bölüm, yüksek gerilimle ve “bu savaşın sonunda kazanan kim olacak?” sorusuyla sona erer. Alya ile Cihan’in ortak mücadelesiyle fırtınaya karşı tek yürek olduğu vurgulanırken; ameliyat için zamanın daralması ve düşmanların çok yönlü saldırısı, izleyiciyi bir sonraki bölüme hazırlıyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in 37. bölümünde gerilim zirveye tırmandı. Ecmel'in, Cihan'a karşı açtığı savaş, Albora Ailesi'ni derinden sarstı.

Bölüme damgasını vuran olay ise Şahin'in öğrendiği sarsıcı gerçek oldu. Boran'ı azmettirenin kendi babası olduğunu öğrenen Şahin, büyük bir vicdan muhasebesi yaşadı. Gerçeği Cihanlara itiraf ederek af diledi ve babasıyla kendi elleriyle hesaplaştı.

Öte yandan Alya, Cihan'ı bu yangının ortasında korumak için kendi kurallarını koyarak cesur adımlar attı. Korkusuz duruşuyla olayların seyrini değiştiren Alya, Cihan'ı gururlandırdı. Cihan, Ecmel ve Demir'in kurduğu oyunu bozmak için tüm yolları denerken, Kaya'nın ameliyatı için zaman daralmaya devam etti.

Alya ve Cihan, tüm bu fırtınayı tek yürek olarak göğüslerken, izleyiciler bu zorlu savaşın sonunda kimin kazanacağını merakla bekliyor. Dizide ayrıca Boran'ın gözlerini açması, Cihan ve Alya'yı yeni bir sınavın eşiğine getirdi. Alya'nın duygularını açıkça dile getirmesi, Cihan'ı kaçtığı gerçekle yüzleşmeye zorladı.