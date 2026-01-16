Uzaya çıkan astronotların beyinlerinde kalıcı değişimler saptandı

Uzayda mikro yerçekimi ortamında geçirilen sürenin insan vücudu üzerindeki etkilerine bir yenisi daha eklendi.

Bilim insanları, astronotların uzay görevlerinden sonra beyinlerinin şeklinde ölçülebilir değişiklikler oluştuğunu ve bu değişimlerin özellikle uzun süreli görevlerde kalıcı olabildiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, uzayda sadece birkaç hafta geçirmek bile beynin kafatası içindeki konumunda değişikliğe yol açabiliyor. Daha uzun görevlerde ise bu değişimler en az altı ay boyunca devam edebiliyor. Söz konusu değişikliklerin, astronotların Dünya’ya döndükten sonra yaşadıkları denge ve uyum sorunlarını açıklayabileceği belirtiliyor.

Denge ve duyusal-motor bölgelerde belirgin değişim

Florida Üniversitesi’nden fizyolog Rachael Seidler liderliğindeki araştırma ekibi, uzay uçuşu sonrasında beynin kafatası içinde yukarı ve geriye doğru kaydığını, ayrıca hafif bir geriye doğru eğim oluştuğunu tespit etti. Bu değişimlerin yalnızca beynin genel yer değiştirmesiyle açıklanamayacağı, beynin bazı bölgelerinin şekil değiştirdiğini gösterdiği ifade edildi.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre çalışmada, uzayda bir yıl geçiren astronotların beyinlerinde 2 ila 3 milimetreye varan değişimler saptandı. En belirgin değişikliklerin, denge, vücut farkındalığı ve duyusal-motor kontrolle ilişkili beyin bölgelerinde görüldüğü kaydedildi.

Bilim insanları, mikro yerçekimi ortamında vücut sıvılarının yeniden dağılmasının, beynin şeklindeki bu değişimlerde önemli rol oynadığını vurguladı.

Araştırmada, bu değişimlerin kişilik, zeka ya da bilişsel yetilerde bir bozulmaya yol açtığına dair bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların astronotların Dünya’ya dönüş sürecini iyileştirecek yeni rehabilitasyon ve toparlanma programlarının geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.