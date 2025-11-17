Uzayda eşi görülmemiş patlama: Gezegen atmosferini yok edebilecek güç taşıyor

Gökbilimciler ilk kez Güneş dışındaki bir yıldızın dev bir patlama sırasında uzaya muazzam miktarda plazma fırlattığına dair kesin kanıt buldu.

Güneş'in zaman zaman Dünya'da elektrik kesintilerine ve kuzey ışıklarına neden olan koronal kütle atımlarına benzer bu olay, çok daha büyük, hızlı ve yıkıcı bir ölçekte meydana geldi.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre araştırmacılar bu devasa yıldız patlamasının, yakınındaki herhangi bir gezegenin atmosferini tamamen yok edebilecek güçte olduğunu belirtiyor. Keşif, yıldızların şiddetli manyetik aktivitelerinin "yaşanabilir gezegenler" üzerinde ne tür etkiler yaratabileceğini gözler önüne serdi.

Dünya’dan 130 ışık yılı uzakta dev patlama

Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre patlama, Dünya'dan 130 ışık yılı uzaktaki StKM 1-1262 adlı kırmızı cüce yılda meydana geldi. Güneş'ten kopan plazma bulutu saniyede 2400 kilometre hızla ilerledi.

Bilim insanları söz konusu patlamanın, Güneş'in üretebileceğinden 10 ila 100 bin kat daha güçlü olduğunu söyledi.

LOFAR verileriyle yıldız patlamaları ilk kez tespit edildi

Bilim insanları patlamayı, Avrupa'daki binlerce antenden oluşan LOFAR radyo teleskobunun yaklaşık 10 yıl önce topladığı radyo verilerini yeni bir analiz yöntemiyle tarayarak yıldızlardaki ani değişimleri saptadı.

Araştırmacılar ayrıca Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) XMM-Newton uydusuyla yıldızın sıcaklık, parlaklık ve dönüş hızını ölçerek patlamanın yapısını doğruladı.

Kırmızı cüce yıldızlar, Güneş’ten bin kat güçlü manyetik alan taşıyor

Kırmızı cüce yıldızlar, Güneş'ten bin kat daha güçlü manyetik alanlara sahip olabiliyor ve çok sık şiddetli patlamalar üretiyor. Bu yıldızların etrafındaki gezegenler, çok yakın yörüngelerde oldukları için bu fırtınalardan doğrudan etkilenebiliyor.

Araştırmacılar böylesi bir koronal kütle atımının, bir gezegenin atmosferini ortadan kaldırıp Mars benzeri bir yapıya sokabileceğini vurguluyor.

Şu anda StKM 1-1262'nin gezegeni olup olmadığı bilinmiyor ancak kırmızı cücelerin çoğunun en az bir gezegene ev sahibi olduğu biliniyor.