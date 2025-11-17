  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Uzayda eşi görülmemiş patlama: Gezegen atmosferini yok edebilecek güç taşıyor
Takip Et

Uzayda eşi görülmemiş patlama: Gezegen atmosferini yok edebilecek güç taşıyor

Bilim insanları, güneş sistemi dışındaki bir yıldızda tarihte ilk kez koronal kütle atımı gözlemledi. Söz konusu patlamanın bir gezegenin atmosferini tamamen yok edebilecek kadar güçlü olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uzayda eşi görülmemiş patlama: Gezegen atmosferini yok edebilecek güç taşıyor
Takip Et

Gökbilimciler ilk kez Güneş dışındaki bir yıldızın dev bir patlama sırasında uzaya muazzam miktarda plazma fırlattığına dair kesin kanıt buldu.

Güneş'in zaman zaman Dünya'da elektrik kesintilerine ve kuzey ışıklarına neden olan koronal kütle atımlarına benzer bu olay, çok daha büyük, hızlı ve yıkıcı bir ölçekte meydana geldi.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre araştırmacılar bu devasa yıldız patlamasının, yakınındaki herhangi bir gezegenin atmosferini tamamen yok edebilecek güçte olduğunu belirtiyor. Keşif, yıldızların şiddetli manyetik aktivitelerinin "yaşanabilir gezegenler" üzerinde ne tür etkiler yaratabileceğini gözler önüne serdi.

Dünya’dan 130 ışık yılı uzakta dev patlama

Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre patlama, Dünya'dan 130 ışık yılı uzaktaki StKM 1-1262 adlı kırmızı cüce yılda meydana geldi. Güneş'ten kopan plazma bulutu saniyede 2400 kilometre hızla ilerledi.

Bilim insanları söz konusu patlamanın, Güneş'in üretebileceğinden 10 ila 100 bin kat daha güçlü olduğunu söyledi.

LOFAR verileriyle yıldız patlamaları ilk kez tespit edildi

Bilim insanları patlamayı, Avrupa'daki binlerce antenden oluşan LOFAR radyo teleskobunun yaklaşık 10 yıl önce topladığı radyo verilerini yeni bir analiz yöntemiyle tarayarak yıldızlardaki ani değişimleri saptadı.

Araştırmacılar ayrıca Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) XMM-Newton uydusuyla yıldızın sıcaklık, parlaklık ve dönüş hızını ölçerek patlamanın yapısını doğruladı.

Kırmızı cüce yıldızlar, Güneş’ten bin kat güçlü manyetik alan taşıyor

Kırmızı cüce yıldızlar, Güneş'ten bin kat daha güçlü manyetik alanlara sahip olabiliyor ve çok sık şiddetli patlamalar üretiyor. Bu yıldızların etrafındaki gezegenler, çok yakın yörüngelerde oldukları için bu fırtınalardan doğrudan etkilenebiliyor.

Araştırmacılar böylesi bir koronal kütle atımının, bir gezegenin atmosferini ortadan kaldırıp Mars benzeri bir yapıya sokabileceğini vurguluyor.

Şu anda StKM 1-1262'nin gezegeni olup olmadığı bilinmiyor ancak kırmızı cücelerin çoğunun en az bir gezegene ev sahibi olduğu biliniyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden faciası: 70 işçi öldüKongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden faciası: 70 işçi öldüDünya
Trump, ABD–Venezuela hattında görüşme sinyali verdiTrump, ABD–Venezuela hattında görüşme sinyali verdiDünya

 

Yaşam
Zeynep Çağış kimdir, nereli? Zeynep Çağış kaçırıldı mı?
Zeynep Çağış kimdir, nereli? Zeynep Çağış kaçırıldı mı?
Uzak Şehir 38 bölüm full izle! Uzak Şehir son bölüm tek parça izle
Uzak Şehir 38 bölüm full izle! Uzak Şehir son bölüm tek parça izle
Uzak Şehir 39 bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle (18 Kasım 2025)
Uzak Şehir 39 bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle (18 Kasım 2025)
Çılgın Sayısal Loto kazanan numara (17 Kasım 2025); Çılgın Sayısal Loto kaç numaraya isabet etti?
Çılgın Sayısal Loto kazanan numara (17 Kasım 2025); Çılgın Sayısal Loto kaç numaraya isabet etti?
Masterchef kim elendi, eleme adayı kim oldu? MasterChef'ten en son kim elendi (17 Kasım 2025)?
Masterchef kim elendi, eleme adayı kim oldu? MasterChef'ten en son kim elendi (17 Kasım 2025)?
Neandertallerle ilgili bilinen teori yeni analizle çürütüldü
Neandertallerle ilgili bilinen teori yeni analizle çürütüldü