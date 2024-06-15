Uzmanından KKKA uyarısı! Hayvancılıkla uğraşan insanlar risk altında

KKKA’nın keneler tarafından taşınan virüs ile insanlara bulaştığını belirten Tunceli Devlet Hastanesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Meral Gülbenat Şimşek, “Bu virüs, hayvanlarda hastalık yapmaz ancak insanları hasta eder. Kene tutunma döneminin geldiği ilkbahar ve yaz aylarında bu hastalıkla karşılaşmaktayız” dedi.

KKKA, Orta Karadeniz,Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun kuzeyinde görülüyor

Hastalığın Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve İç Anadolu’nun kuzey bölümlerinde görüldüğünü aktaran Uzm. Dr. Şimşek, “Tunceli de bu riskli bölgeler içinde yer almaktadır. Hastalık kene tutunmasının yanında hasta olmayıp taşıyan hayvanla temasla da bulaşmaktadır. Bu nedenle hayvancılıkla uğraşan insanlar risk altındadır” diye konuştu.

KKKA'dan korunmak için yapılması gerekenler

KKKA’dan korunmak için tarla, bahçe, ormanlık alan, piknik alanlarına giderken açık renkli kıyafetler giyilmesi, pantolon paçalarının çorap içine yerleştirilmesi uyarısında bulunan Uzm. Dr. Meral Gülbenat Şimşek, ’’Kene tutunduktan sonra 10 gün süreyle şikayetlerimizi takip etmeliyiz. Ateş, halsizlik, kas ağrısı, eklem ağrısı, ishal ve herhangi bir yerde kanama olabilir. Bu tür durumlardan herhangi biri görüldüğünde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekmektedir. Vücuda tutunan ve hayvanların üstünde bulunan kenelere çıplak elle temas etmemeli, öldürmemeli, yağ, alkol ve sigara söndürme gibi girişimlerde bulunmamalıyız” şeklinde konuştu.