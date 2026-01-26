Uzmanlar açıkladı: 24 dakikalık müzik terapisi kaygıyı azaltmada etkili olabilir

Yeni bir araştırma, özel olarak tasarlanmış müziklerin yalnızca 24 dakika dinlenmesinin kaygıyı önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu.

Toronto Metropolitan Üniversitesi psikoloji uzmanları tarafından yürütülen ve PLOS Mental Health dergisinde yayımlanan çalışmada, müziğin beyin üzerindeki etkisi incelendi.

Kaygı bozuklukları dünya genelinde milyonlarca insanı etkiliyor. Yaygın tedavi yöntemleri arasında ilaçlar ve bilişsel davranışçı terapi yer alıyor. Ancak bu yöntemler yan etkiler, uzun bekleme süreleri, yüksek maliyet ve zaman gereksinimi gibi sorunlar barındırabiliyor.

Bu nedenle araştırmacılar, daha kolay ve erişilebilir çözümler üzerinde çalışıyor.

Müziğe ritim uyarımı eklemek kaygıyı azaltıyor

Nefes'ten Merve Arkan'ın haberine göre yeni araştırmada, müzikle birlikte işitsel ritim uyarımı (Auditory Beat Stimulation – ABS) adı verilen bir ses teknolojisi test edildi. Bu yöntem, beyin aktivitesini etkileyebilecek özel sesler kullanıyor. Rahatlatıcı müzikle birlikte verildiğinde, zihinsel ve fiziksel gevşeme sağlayabileceği düşünülüyor.

Çalışmaya, orta düzeyde kaygı yaşayan ve ilaç kullanan 144 yetişkin katıldı. Sonuçlara göre, ABS destekli müzik dinleyen tüm gruplarda kaygı düzeyi düştü, ruh hali iyileşti.

Araştırmacılar, 24 dakikalık seansın en etkili süre olduğunu belirledi. Çalışmanın başyazarlarından Prof. Frank Russo, “24 dakika, kaygıyı anlamlı şekilde azaltmak için yeterince uzun, ancak günlük hayata kolayca sığacak kadar kısa bir süre” dedi.

Uzmanlar, bu yöntemin özellikle hızlı ve kolay rahatlama arayan kişiler için umut verici olduğunu söylüyor. Müzik tabanlı terapi, telefon veya bilgisayar üzerinden erişilebilir olduğu için her yerde uygulanabilir bir seçenek sunuyor.