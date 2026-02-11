Uzungöl Kış Festivali şölene dönüştü

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu yıl binlerce kişinin katılımı ile ilk kez yapılan ve adeta bir şölen havasında geçen Uzungöl Kış Festivali’nin kentin kış turizmi potansiyelini dünyaya gösterdiğini söyledi.

On binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Uzungöl Kış Festivali’ne destek veren paydaş kurumlara ve festivale katılan vatandaşlara teşekkür eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzungöl’de bu yıl ilki düzenlenen Kış Festivali’nin unutulmaz bir şölene dönüştüğünü belirterek, paydaşlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Festivalin, kentin kış turizmi potansiyelini tüm dünyaya tanıtan muhteşem bir organizasyona dönüştüğünü vurgulayan Başkan Genç, “Trabzon’umuzu her mevsim yaşayan ve yaşatan marka bir kent yapma yolundaki kararlılığımız, güçlü iş birlikleriyle artarak devam edecektir” dedi. Uzungöl’ün hem Trabzon’un hem de Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirten Başkan Genç, şunları söyledi:

“Uzungöl Kış Festivali’ni büyük bir gurur ve başarıyla tamamladık. Şehrimizin kış turizmi potansiyelini sergileme noktasında kritik bir eşik olan bu festival, her gün 30 bini aşkın hemşerimizin ve misafirimizin katılımıyla 3 gün boyunca adeta bir şölen havasında geçti. Dondurucu kış şartlarına rağmen tek bir kaza yaşanmadan, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşmadan ve ulaşımda en küçük bir aksaklığa mahal verilmeden tamamlanan bu festival, şehrimizin organizasyon kabiliyetinin ve kurumlar arası güçlü eş güdümün en somut göstergesi olmuştur.”

Emeği geçenlere müteşekkiriz

Festival sürecinde sahada görev alan tüm kurumlara ve çalışanlara teşekkür eden Başkan Genç, “Bu büyük organizasyonun planlama aşamasından son anına kadar özveriyle çalışan Valiliğimize, Çaykara Kaymakamlığımıza, Belediyemize, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Uzungöl Turizm Derneğimize, güvenliği sağlayan Jandarma ve Emniyet teşkilatımıza, sağlık ekiplerimize, UMKE ve AFAD görevlilerimize, yolları açık tutan Karayolları ve Büyükşehir ekiplerimize, temizlikten teknik altyapıya kadar her detayı titizlikle yöneten tüm personele ve enerji noktasında herhangi bir olumsuzluğa mahal vermeyen Çoruh EDAŞ ekiplerine şükranlarımı sunuyorum.”

Festivale ilişkin rakamlar açıklandı

Büyükşehir Belediyesi, Uzungöl Kış Festivali’ne ilişkin rakamları da açıkladı. Resmi kayıtlara göre belediye ve tur otobüsleri de dahil olmak üzere Uzungöl’e festivalin ilk günü 2 bin 800, ikinci gün 4 bin 270, üçüncü gün ise 4 bin 765 araçla yaklaşık 106 bin kişi giriş yaptı. Festival süresince yaklaşık 10 bin vatandaşa 600 kilo köfte, 600 kilo hamsi, 5 bin adet ayran ve 10 bin şişe su ikramında bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi 50 otobüsle festivale ücretsiz ulaşım sağlarken, organizasyon süresince sahada 80 personel, 14 iş makinesi ve 1 tuzlama aracıyla görev yapt