Vali Erol Ayyıldız'dan Bursa için “600 bin kişilik yeni şehir” önerisi

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa’da kısa süre önce kurulan İdealist Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İSİAD) Başkanı Ferhat Daysalı ve yönetim kurulu üyeleri, kuruluşunun ardından ilk resmi ziyaretini Bursa Valisi Erol Ayyıldız’a gerçekleştirdi. Görüşmede Bursa sanayisinin geleceği, kentin artan nüfus ve yapılaşma baskısı ile yeni yatırımların ortaya çıkaracağı altyapı ve konut ihtiyacı ele alındı. Toplantıda Bursa’nın gelecek 30 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Erol Ayyıldız, özellikle yeni sanayi yatırımlarının kentte oluşturacağı nüfus hareketliliğine dikkat çekti. Ayyıldız, yaklaşık 150 bin kişilik yeni istihdamın, çalışanların aileleriyle birlikte değerlendirildiğinde 450 bin ila 600 bin kişilik ilave nüfus anlamına gelebileceğini belirtti.

“Bursa’nın geleceği için yeni kent planlanmalı”

Bu nüfusun mevcut Bursa yerleşim alanlarına eklenmesinin yeni ulaşım, konut ve altyapı sorunlarını beraberinde getirebileceğine işaret eden Ayyıldız, bunun yerine Karacabey ile Mudanya arasında yeni bir kent kurulmasının değerlendirilebileceğini ifade etti. Önerinin klasik anlamda bir “uydu kent” modelinden farklı olması gerektiğini vurgulayan Ayyıldız, yeni yerleşimin kendi ekonomik ve sosyal yaşamını oluşturabilecek nitelikte planlanması gerektiğini belirtti. Buna göre yeni kentte yalnızca konut alanlarının değil; okullar, sağlık hizmetleri, ticaret merkezleri, sosyal ve kültürel alanlar, ulaşım altyapısı ve günlük yaşamın ihtiyaç duyacağı diğer unsurların da baştan planlanması öngörülüyor. Ayyıldız’ın önerisi, Bursa’nın sanayi yatırımlarıyla büyüyen ekonomik yapısının yeni bir mekânsal planlama anlayışıyla desteklenmesi gerektiğine işaret ediyor. Böylece yeni istihdamın yaratacağı nüfusun mevcut kent merkezinde yoğunlaşması yerine, planlı ve bütüncül bir yerleşim modeliyle karşılanması hedefleniyor.

“OSB’ler ve çalışanlar modelin parçası olacak”

Yeni kent projesinin hayata geçirilmesinde kooperatif benzeri bir finansman ve yapılanma modelinin değerlendirilebileceğini belirten Ayyıldız, organize sanayi bölgeleri ile çalışanların da sistemin içerisinde yer alabileceğini söyledi. Projenin modellenmesi ve yapılaşma aşamasında TOKİ’nin de etkin rol üstlenebileceğini ifade eden Ayyıldız, böyle bir yatırımın yalnızca konut üretimi olarak ele alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Yeni yerleşimin sanayi bölgeleriyle ulaşım bağlantıları, istihdam alanları, sosyal donatıları ve yaşam kalitesi birlikte düşünülerek tasarlanması gerektiğini kaydetti.

“Bölgenin doğal yapısı dikkate alınmalı”

Planlama sürecinde bölgenin doğal ve coğrafi özelliklerinin de belirleyici olması gerektiğini vurgulayan Ayyıldız, hakim rüzgâr yönlerinden kuşların konaklama alanlarına kadar çok sayıda çevresel verinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Ayyıldız, sanayi yatırımları ve yerleşim alanlarının yalnızca ekonomik getiriler üzerinden değerlendirilmemesi, çevresel etkilerin ve bölgenin ekolojik yapısının da planlamaya dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Yapılaşma başlamadan harekete geçilmeli”

Bursa’nın geçmişte bazı büyük yatırımlarda konum ve kent planlaması açısından tartışmalı tercihler yaşadığını belirten Ayyıldız, benzer sorunların gelecekte tekrarlanmaması için planlamanın yapılaşma baskısı ortaya çıkmadan yapılması gerektiğini söyledi. Özellikle hızlı tren istasyonu gibi ulaşım yatırımlarının çevresindeki gelişimi ve yapılaşmayı hızlandırabileceğine dikkat çeken Ayyıldız, bu tür yatırımların etkilerinin şimdiden öngörülmesi gerektiğini belirtti. Bursa’nın geleceğinin yalnızca bugünün konut, ulaşım ve altyapı ihtiyaçları üzerinden şekillendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Ayyıldız, kentin 20-30 yıl sonrasını dikkate alan bütüncül bir planlama anlayışına ihtiyaç duyduğunu ifade etti. İSİAD Başkanı Ferhat Daysalı ise derneğin kuruluş amacı ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar hakkında Vali Ayyıldız’a bilgi verdi.