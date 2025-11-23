Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Son bölümde neler oldu?

Show TV’nin Perşembe günü en çok reyting alan dizilerinden Velihat, her hafta yeni bir bölümüyle ekrana gelmeye devam ediyor. Hikayesi, kadrosu ve heyecanıyla milyonları ekrana bağlayan fenomen dizi, son bölümünde de dikkat çekmeyi başardı.

Peki Veliaht son bölümde neler oldu, yeni bölüm ne zaman?

VELİAHT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN - SON BÖLÜMDE NE OLDU?

- Timur ve Gülşah yüzleşmesi: Timur, kardeşi Gülşah ile büyük bir hesaplaşma yaşar; aile içi gerilim tırmanır.

- Reyhan’ın kaçırılması: Reyhan kaçırılır. Timur, onu kurtarmak için plan yapar ancak işler beklediği gibi gitmez; aşkı için zor bir karar almak zorunda kalır.

- Büşra’nın hamlesi: Büşra, babasını manipüle ederek onun yerine masaya oturur. Bu hamle, Derya ve Yahya’nın ilişkisinde kırılmaya yol açar.

- Mazot krizi ve otogar seçimleri: Hemşinli Davut, mazot krizi üzerinden adaylığını dayatır. Timur’un krizi çözmesi otogar seçimlerinin dengesini değiştirir.

- 20 yıl sonra yüzleşme: Yahya ve Zülfikar, yirmi yılın ardından büyük bir yüzleşme yaşar; geçmişle hesaplaşma yeni dengeler doğurur.

VELİAHT YENİ BÖLÜM YAYIN TARİHİ

- Yayın tarihi: 27 Kasım akşamı

- Kanal: Show TV

- Yayın bilgisi: Veliaht, yeni bölümüyle 27 Kasım’da izleyiciyle buluşacak. Bölüm, son bölümdeki krizlerin ve yüzleşmelerin sonuçlarını ekrana taşıyacak.