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Wanda Nara'ya şok: Yasa dışı bahis soruşturması

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Wanda Nara'ya, Arjantin'de yasa dışı bahis soruşturması açıldı.

Haber Merkezi
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Wanda Nara'ya şok: Yasa dışı bahis soruşturması
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Türkiye'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturmasının benzeri Arjantin'de de yapılıyor. Türkiye'de aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da bulunduğu birçok kişi hakkında yasa dışı bahisi teşvik etme suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre uzun süredir Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı ayrılık süreciyle konuşulan Wanda Nara hakkında 'yasa dışı bahise teşvik' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ile ilgili yapılan açıklamada "Wanda Nara'nın Instagram profilinde tanıttığı çevrim içi kumarhanenin Buenos Aires şehrinde veya Arjantin'in herhangi bir eyaletinde lisanslı olmadığı tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Wanda Nara ifade verecek

Wanda Nara ifade vermeye çağırıldı. Arjantin basınına göre; ünlü ismin, 17 Aralık'a kadar ifade vermesi gerekiyor.

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