WSJ yazdı: İşe alım süreçleri yapay zeka savaşına döndü

Gazete Oksijen'in Wall Street Journal'dan derlediği habere göre kurumsal işe alım yazılımlarından bunalan iş arayan kişiler, saniyeler içinde özgeçmiş hazırlamak için yapay zeka kullanıyor ve sadece birkaç tıklamayla yüzlerce işe robo-başvuru yapmak için yeni otomatik botlar kullanıyor.

Buna karşılık şirketler de başvuran özgeçmişleri ayıklamak için kendi botlarını devreye sokuyor. Sonuç: hem başvuru sahiplerini hem de işverenleri tedirgin eden ve bırakın iş bulmayı, mülakata girme şansını bile eskisinden daha aza indiren botlara karşı bot savaşı.

İşe alım firması Crux'un CEO'su Brad Rager, “Yapay zekayla yapay zekayla savaşıyorsunuz” dedi. Rager'a göre yapay zeka yarışı, online başvuruları sonuçsuz kaldığında kendilerini yenilmiş hisseden iş adayları ve YZ araçları zayıf adayları öne çıkardığında hayal kırıklığına uğrayan işverenler için kötü. Rager, işverenler tarafından kullanılan araçlar için “Çok fazla umut vaat ediyor, ancak çok fazla saçmalık ve çöp var” dedi.

Şirketler başvuru yoğunluğundan bunaldı

Açık pozisyonların online olarak yayınlanması, bir zamanlar işverenlere daha geniş bir ağ oluşturma şansı ve iş adaylarına da seçeneklerini kolayca keşfetme fırsatı vererek iş aramayı demokratikleştirmeyi vaat ediyordu. Ancak 2000'li yıllarda online iş arama popülerlik kazandıkça, açık pozisyonlarını online olarak ilan eden şirketler başvuruların yoğunluğundan bunaldı ve işe alım sırasında adayları sıralamaya yardımcı olacak yazılımlara yönelmeye başladı. Bu da yeni iş arayan pek çok kişinin cevap alamamasına, hatta bir ret mektubu bile alamamasına neden oldu.

İşverenler karşılık veriyor

İşe alımdan sorumlu olanlar, geçtiğimiz yıl aldıkları başvuru sayısında kayda değer bir artış gördüklerini söylüyor ve bu artışı adayların yapay zeka kullanımına ve beyaz yakalıların işten çıkarılmasındaki artışa bağlıyor. Bir iş yazılımı devi olan Workday, kısa bir süre önce, iş başvurusunda bulunanlara ilan edilen gerekliliklerle eşleşmelerine göre harf notları veren ve işe alım yöneticileri için profillerini sıralayan HiredScore'u satın aldı. Workday liderleri, teknolojinin kurumsal müşterinin tercihlerine göre başvuruları gruplandırdığını söylüyor.

Mülakatta yapay zeka kullanabilirler

İşe alım sitesi Indeed'de işverenler artık yapay zekayı kullanarak, henüz başvurmamış olsalar bile Indeed'in özgeçmiş veri tabanını tarayarak, becerilerine ve açık pozisyonlarla ilişkili becerilere göre adayları bulabiliyor. Yayıncılık devi Macmillan'ın müdürü Gracie Mercado, mülakatlara bile temkinli yaklaştığını söyledi. Mercado, adayların üretken yapay zeka araçlarını kullanarak kendilerine sorulmasını bekledikleri sorulara cevap yazabileceklerini ve daha sonra bu cevapları yüksek sesle okuyabileceklerini söyledi.

Bir pazar araştırma firması olan Fortune Business Insights'a göre, 2017 yılında yaklaşık 1,8 milyar dolar olan küresel işe alım yazılımı pazarının 2025 yılı sonunda yaklaşık 3,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Genç profesyoneller ağ kurmaktan rahatsız

Öğrencilerin kısa dönemli iş bulmalarına yardımcı olan Home From College'ın CEO'su Julia Haber, pek çok genç profesyonelin ağ kurmaktan rahatsız olduğunu ve bunun yerine yapay zekaya bel bağladığını söyledi. Kasım ayında Haber bir iş ilanı verdi ve yaklaşık 3.000 başvuru aldı. Haber'e göre başvuruların kabaca yarısı yapay zeka tarafından üretilmişti; iş tanımındaki pek çok kelimeyi yansıtıyor ve deneyimlerine göre kişiselleştirilmemiş bir dil kullanıyorlardı.