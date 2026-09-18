Yanındayız Derneği'nde geleceğin yönetim kurulları ve kapsayıcı liderlik konuşuldu

Yanındayız Derneği, geleceğin yönetim kurulları, değişen liderlik anlayışı ve kapsayıcı karar alma mekanizmaları odağında düzenlediği buluşmada iş dünyası, sivil toplum ve farklı sektörlerden temsilcileri bir araya getirdi. Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı'nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğin moderasyonunu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lale Saral Develioğlu üstlendi.

Etkinlik kapsamında ayrıca gençlerin karar alma mekanizmalarındaki rolüne dikkat çekilerek Yanındayız bünyesinde kurulan Genç Yanındayız inisiyatifinin çalışmaları katılımcılarla paylaşıldı.

Geleceğin yönetim kurullarının öncelikleri ele alındı

Selen Okay Akçalı ve Lale Saral Develioğlu'nun gerçekleştirdiği sohbetle başlayan programda, yönetim kurullarının değişen gündemi ve gelecekte ihtiyaç duyacağı yetkinlikler değerlendirildi. Ekonomik, toplumsal ve teknolojik dönüşümün yönetim kurullarının sorumluluklarını da değiştirdiğine dikkat çekilirken, çeşitlilik, sürdürülebilirlik, risk yönetimi ve yeni nesil liderlik başlıkları öne çıktı.

Lale Saral Develioğlu ve IFC Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika Bölgesel Toplumsal Cinsiyet Lideri Sammar Essmat arasındaki sohbette ise yönetim kurullarında kadınların temsili ve çeşitliliğin karar alma süreçlerine katkısı ve kurumların bu alanda somut adımlar atmasının önemi ele alındı. Çeşitliliğin yalnızca bir temsil konusu olmadığı, kurumların daha güçlü ve geleceğe hazır yapılar oluşturmasına katkı sunduğu vurgulandı.

Etkinliğin son oturumunda, yönetim, finans ve kurumsal yönetişim alanlarındaki uzun yıllara dayanan deneyimiyle iş dünyasının önde gelen isimlerinden ve Yanındayız Derneği Kurucu Üyesi Burhan Karaçam; liderlik, yüksek performanslı şirketlerin yönetimi ve etkili yönetim kurulları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de yönetim kurullarının etkinliği, açık iletişim ve bilginin kurum içinde serbestçe dolaşmasının önemi gündeme gelirken, geleceğin yönetim kurullarının değişimi ön gören ve yönlendiren bir anlayışla hareket etmesi gerektiğine dikkat çekildi. Sohbette ayrıca çeşitlilik ve cinsiyet eşitliğinin geleceğin yönetim kurullarındaki rolü değerlendirildi.

“Kadınların karar alma mekanizmalarında eşit temsili, daha güçlü bir gelecek için vazgeçilmez”

Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların karar alma mekanizmalarında eşit ve güçlü biçimde temsil edilmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kadınların karar alma mekanizmalarında eşit ve güçlü biçimde yer alması, yalnızca toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değil, kurumların ve toplumun geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Geleceğin yönetim kurullarını konuşurken, farklı deneyimlerin ve bakış açılarının karar alma süreçlerine dahil edildiği daha kapsayıcı yapılar oluşturmayı hedeflemeliyiz. Yanındayız olarak bu dönüşümün parçası olmaya ve kadınların karar alma mekanizmalarında daha güçlü temsil edilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.”