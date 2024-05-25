Yargıtay'dan Cem Yılmaz'a kötü haber! Nafaka tepkisi: Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 20 ay süren evliliklerini 2013'te anlaşmalı olarak bitirmişti. Yılmaz, tek çocuğu Kemal için ayda 10 bin dolar ödemeyi kabul etmişti.

10 bin dolarlık nafaka krizinde son noktayı Yargıtay koydu

Ancak geçtiğimiz yıllarda eski eşler arasında nafaka krizi yaşanmıştı. Ünlü komedyen, Yağtu'ya ödediği 10 bin dolar nafakanın aylık 40 bin liraya indirilmesini talep etmişti.

Ahu Yağtu da çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını belirterek Yılmaz’ın talebinin reddedilmesini istemişti.

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu arasındaki dava, Yağtu lehine sonuçlanmış ve ünlü komedyen karara itiraz etmişti.

Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İstinaf Mahkemesi’nin kararını onayladı. Bu kararla birlikte Cem Yılmaz’ın, eski eşi Ahu Yağtu’ya aylık 10 bin dolar nafaka ödemesi kesinleşmiş oldu.

Cem Yılmaz'dan nafaka tepkisi: 'Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum'

Tüm bu yaşananların ardından Cem Yılmaz, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

X hesabından bir paylaşım yapan ünlü komedyen, tepkisini "Evet bütün haberler, yorumlar haklı..Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum. (Bu bilinen bir gerçek) ve tabi ki oğlumu tek başıma yaptım. İyi eğlenceler… Minik not 11 yıl önce boşandım. (Dünyada bir ilk)" sözleriyle dile getirdi.