Yasemin Yürük kimdir, kaç yaşında? Eski futbolcuyla aşk söylentileri! Yasemin Yürük neden gündem oldu?

Yasemin Yürük kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yürük neden gündem oldu? soruları magazin dünyasının gündemine oturdu. ‘adam yok’ söylemiyle adından söz ettiren Yürük’ün Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pascal Nouma ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ardından ise Yürük hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

YASEMİN YÜRÜK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Yürük, 21 Eylül 1986’da (39 yaşında) İstanbul’da dünyaya gelmiş, müzik ve sahne dünyasında tanınan çok yönlü bir sanatçıdır. Aslen Mersin kökenli olduğu ifade edilen Yürük, çocukluk yıllarından itibaren bale eğitimi alarak sanatsal temellerini sağlamlaştırmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nde ortaöğretim ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda klasik bale eğitimi almış, sahne çalışmaları ve bale projeleriyle sanat kariyerine yön vermiştir.

Sanat dünyasında geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan adım, 2004 yılında Gülçin Ergül, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer ile birlikte kurduğu kız grubu Hepsi ile olmuştur. Hepsi, R&B / pop türünde eserler vererek 2000’li yılların gençliği arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturmuş ve televizyon projelerinde de grup üyeleriyle yer almıştır.

Grubun dağılmasının ardından sahnelerden bir ölçüde uzaklaşan Yürük, kariyerine farklı yönler vererek spor ve eğitmenlik alanına yönelmiştir Güncel olarak kişisel spor antrenörlüğü yapması, özellikle fitness, pilates ve dövüş sporlarıyla ilgilenmesiyle bilinmektedir. Ayrıca oyunculuk deneyimleri de bulunmaktadır; “Hepsi Bir” dizisi ve bazı televizyon projelerinde yer alarak ekranlarda görünmüştür.

2025 yılı itibarıyla Yasemin Yürük 39 yaşındadır. Sanat ve spor kesişiminde yürüttüğü çalışmalarla hem müzik dünyasından gelen birikimini hem de beden estetiği ve disiplin anlayışını birleştiren bir profil çizmiştir.

YASEMİN YÜRÜK NEDEN GÜNDEM OLDU?

Geçtiğimiz aylarda aşk hayatına dair yaptığı açıklama ile dikkat çeken Yürük, "Adam yok! Bir erkeğin iyi insan, yürekli ve saygılı olması yeterli!" diyerek hayatında kimsenin olmadığını samimi bir şekilde dile getirmişti. Bu sözler, ünlü ismin aşk konusunda oldukça seçici olduğunu ortaya koymuştu.

Ancak Yürük hakkında magazin gündemini sallayan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Yasemin Yürük, Fransız futbolcu ve eski Beşiktaşlı oyuncu Pascal Nouma ile bir yarışma programında yakınlaştı.

Dedikodulara göre, ikilinin katıldıkları bir program sırasında Yürük ve Nouma arasında bir samimiyet gözlemlendi ve bu durum sosyal medyada geniş yankı buldu.

Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, magazin dünyası ve sosyal medya kullanıcıları olayı yakından takip ediyor.