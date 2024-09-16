‘YATED-1’ sıvı atık toplama çalışmalarına Göcek’te devam ediyor

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED)’nin geçen yıl duyurusunu yaptığı ve 27 Haziran’da suya indirdiği sıvı atık toplama teknesi, Göcek’te hizmet vermeye devam ediyor. Tek seferde 20 bin litre sıvı atık toplama kapasitesine sahip, yüzde 100 yerli ‘YATED-1’ isimli tekneye +905331493448 numaralı telefondan ulaşan tekne sahipleri, sıvı atıklarını teslim edebiliyor. Eni 4,20 metre, boyu ise 11,5 metre olan tekne ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “YATED olarak ülkemizin ve sektörümüzün en önemli serveti olan denizleri korumak ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak adına ‘YATED-1’i devreye aldık. Teknemiz ile koylardaki yat ve teknelerden sıvı atıkları topluyor ve ülkemizin en büyük sorunlarından birine dikkat çekiyoruz. Daha temiz ve sağlıklı bir deniz ortamı sağlayarak, denizlerdeki maviliğin solmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

Bu tekne ile kâr hedefleri olmadığının altını çizen Murat Bekiroğlu, “Buna uygun bir ücretlendirme politikası oluşturduk. Teknelerin sıvı atıklarını denize bırakmasının önüne geçecek bir fiyatlama olsun istedik. Teknemiz bir rota oluşturup, koylardaki teknelerden maksimum atığı topluyor. Gelecekte de yeni tekneleri devreye alarak denizlerimizin temiz kalması için daha fazla çaba göstereceğiz.” diye konuştu.