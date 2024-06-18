Yayında telefonu çaldı, tuşlu telefon kullandığı ortaya çıktı! İlber Ortaylı: Daha kolay, ulaşılamaz

Eski model tuşlu bir telefon kullandığı görülen Ortaylı, neden yeni model bir telefon kullanmadığı sorusuna yanıt verdi. Ortaylı, "Bu çok daha kolay, ulaşılamaz. İstemiyorum ya ben sevmiyorum yenilikleri. Teknoloji ile çok mesafeliyim" diye cevap verdi.