Yayında telefonu çaldı, tuşlu telefon kullandığı ortaya çıktı! İlber Ortaylı: Daha kolay, ulaşılamaz
Sözcü TV'de Simge Fıstıkoğlu'nun sunduğu "Bayram Sohbetleri" programına katılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yayında telefonu çaldı. Ortaylı'nın eski model bir tuşlu elefon kullandığı görüldü. Ortaylı, neden böyle bir telefon kullandığını anlattı.
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Eski model tuşlu bir telefon kullandığı görülen Ortaylı, neden yeni model bir telefon kullanmadığı sorusuna yanıt verdi. Ortaylı, "Bu çok daha kolay, ulaşılamaz. İstemiyorum ya ben sevmiyorum yenilikleri. Teknoloji ile çok mesafeliyim" diye cevap verdi.